Кремль прокоментував атаку гібридних військ РФ на Авдіївку

Прес-секретар Володимира Путіна намагається перекласти відповідальність за удари Градів з Донецька на ЗСУ

Дмитро Пєсков (фото - ЕРА)





За словами Пєскова, бійці АТО нібито перейшли лінію розмежування, і бойовикам в районі Авдіївки "довелося давати відсіч і відбивати зайняту територію".



Секретар



За його словами, це було зроблено "з якоюсь метою". "По всій видимості, якась спроба відвернути увагу на щось інше має місце", - сказав Пєсков.



29 січня ситуація поблизу Авдіївки різко



30 січня внаслідок триваючих боїв поблизу Авдіївки, троє українських військових



Сьогодні, 31 січня. близько 5:40 ранку бойовики гібридної армії Росії реактивними снарядами обстріляли Авдіївку з Донецька.



Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відповідальність за загострення ситуації в Авдіївці лежить на українських військах. Україна таким чином нібито намагається відвернути від чогось увагу. Про це повідомляє РИА Новости За словами Пєскова, бійці АТО нібито перейшли лінію розмежування, і бойовикам в районі Авдіївки "довелося давати відсіч і відбивати зайняту територію".Секретар Путіна уточнив, що атаку нібито провели якісь загони, які отримали підтримку українських збройних сил.За його словами, це було зроблено "з якоюсь метою". "По всій видимості, якась спроба відвернути увагу на щось інше має місце", - сказав Пєсков.29 січня ситуація поблизу Авдіївки різко погіршилася. Близько 05:00 ранку окупанти почали масовані обстріли українських позицій. В результаті боїв за Авдіївку 29 січня, які за даними штабу, тривали безперервно протягом 19 годин, п'ятеро українських військових загинули, ще 14 отримали поранення і травми.30 січня внаслідок триваючих боїв поблизу Авдіївки, троє українських військових загинули, ще 20 постраждали Сьогодні, 31 січня. близько 5:40 ранку бойовики гібридної армії Росії реактивними снарядами обстріляли Авдіївку з Донецька. В інтернеті з'являються відео обстрілів з БМ - 21 Град , які бойовики ведуть по Авдіївці з житлових кварталів Донецька .



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