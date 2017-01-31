Євросоюз: Обстріл Авдіївки - кричуще порушення Мінська
31.01.2017 17:26
В Євросоюзі закликали негайно припинити бої і дотримуватися мінські угоди. З аналогічною заявою виступив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд
Фото: EPA
В Європейському Союзі та Раді Європи закликали припинити запеклі бої в Авдіївці та дотримуватися режиму припинення вогню. Про це йдеться у відповідних заявах.
Як наголошується в заяві спікера Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, інтенсивні бої в околицях Авдіївки, що супроводжуються сильними обстрілами із забороненого озброєння і призвели до значної кількості жертв, є "кричущим порушенням" угоди про припинення вогню, передбаченої мінськими домовленостями, і представляють серйозну загрозу для мирних жителів .
"Ми закликаємо негайно припинити бої. Це також створить можливість для термінового ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури", - йдеться в заяві.
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У зовнішньополітичному відомстві ЄС підкреслюють, що повне дотримання режиму припинення вогню є найважливішим кроком на шляху до повної реалізації мінських домовленостей, "що є основою для мирного і довгострокового врегулювання конфлікту на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України".
У заяві також наголошується, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всіх порушених конфліктом районам.
Із закликом припинити бойові дії в Донбасі, зокрема в Авдіївці, виступив і генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.
"Я глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомленнями про важкі бої, що призводять до втрати життів і погіршення гуманітарної ситуації, внаслідок якої багатьох мирних жителів, включаючи дітей. Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це передбачено мінськими угодами", - сказано в заяві Ягланда, опублікованій на сайті Ради Європи.
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Увечері 30 січня в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки на місцевому коксохімічному заводі були перебиті всі гілки електропостачання, в результаті чого на підприємстві почалася часткова консервація, а місто опинилося на межі соціально-економічної катастрофи.
Було оголошено надзвичайний стан. Генерали РФ в СЦКК блокують спроби ремонтних робіт, гарантії припинення вогню на час ремонту були отримані тільки вранці.
Вночі та вранці 31 січня 2017 року гібридна російська армія випустила понад сотні реактивних снарядів БМ-21 Град з житлових кварталів Донецька. Вранці окупанти знову пішли в наступ, але були відкинуті з втратами.
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Як наголошується в заяві спікера Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, інтенсивні бої в околицях Авдіївки, що супроводжуються сильними обстрілами із забороненого озброєння і призвели до значної кількості жертв, є "кричущим порушенням" угоди про припинення вогню, передбаченої мінськими домовленостями, і представляють серйозну загрозу для мирних жителів .
"Ми закликаємо негайно припинити бої. Це також створить можливість для термінового ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури", - йдеться в заяві.
Читайте також: Загроза катастрофи: ситуація в Авдіївці на 15:00
У зовнішньополітичному відомстві ЄС підкреслюють, що повне дотримання режиму припинення вогню є найважливішим кроком на шляху до повної реалізації мінських домовленостей, "що є основою для мирного і довгострокового врегулювання конфлікту на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України".
У заяві також наголошується, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всіх порушених конфліктом районам.
Із закликом припинити бойові дії в Донбасі, зокрема в Авдіївці, виступив і генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.
"Я глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомленнями про важкі бої, що призводять до втрати життів і погіршення гуманітарної ситуації, внаслідок якої багатьох мирних жителів, включаючи дітей. Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це передбачено мінськими угодами", - сказано в заяві Ягланда, опублікованій на сайті Ради Європи.
Читайте також: Україна доповнить позов до суду ООН інформацією по Авдіївці - Клімкін
Було оголошено надзвичайний стан. Генерали РФ в СЦКК блокують спроби ремонтних робіт, гарантії припинення вогню на час ремонту були отримані тільки вранці.
Вночі та вранці 31 січня 2017 року гібридна російська армія випустила понад сотні реактивних снарядів БМ-21 Град з житлових кварталів Донецька. Вранці окупанти знову пішли в наступ, але були відкинуті з втратами.
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