Євросоюз: Обстріл Авдіївки - кричуще порушення Мінська

В Євросоюзі закликали негайно припинити бої і дотримуватися мінські угоди. З аналогічною заявою виступив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

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