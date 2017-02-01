У Мінську Україна зажадала забезпечити безпеку в Авдіївці
01.02.2017 18:05
Місто знаходиться на межі гуманітарної та техногенної катастрофи
Фото: скріншот відео
На зустрічі тристоронньої контактної групи Україна закликала представників ОРДО забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо - та електропостачання в районі Авдіївки. Про це у себе в Facebook повідомила прес-секретар представника України в мінському процесі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Місто знаходиться на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО", - зазначила Оліфер.
За її словами, ТКГ також закликала до повного припинення вогню, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної меморандумом від 19 вересня 2014 року. СММ ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю.
"Українська сторона ще раз підкреслює: меморандум від 19 вересня 2014 роки є найважливішою складовою блоку питань з безпеки. Повне і стійке припинення вогню, виведення всіх іноземних військових формувань і важких видів озброєнь з території України, кордон - такі передумови для проведення виборів в Донбасі" , - сказала Оліфер.
Вона додала, що в гуманітарній підгрупі вдалося зблизити позиції щодо звільнення українських заручників.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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"Місто знаходиться на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО", - зазначила Оліфер.
За її словами, ТКГ також закликала до повного припинення вогню, відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної меморандумом від 19 вересня 2014 року. СММ ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю.
"Українська сторона ще раз підкреслює: меморандум від 19 вересня 2014 роки є найважливішою складовою блоку питань з безпеки. Повне і стійке припинення вогню, виведення всіх іноземних військових формувань і важких видів озброєнь з території України, кордон - такі передумови для проведення виборів в Донбасі" , - сказала Оліфер.
Вона додала, що в гуманітарній підгрупі вдалося зблизити позиції щодо звільнення українських заручників.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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