СБУ повідомила подробиці про передані ОБСЄ списки заручників

Радник глави СБУ прокоментував списки українських заручників

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



Напередодні проведення зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську СБУ передала списки українських заручників координатору гуманітарної підгрупи ОБСЄ Тоні Фрішу. Про це сьогодні ЛІГА.net повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.За його словами, нещодавно проходила зустріч Фріша з співробітниками СБУ."Ми дійсно пропрацювали багато часу. Найголовніша була мета - це фактично показати представникам ОБСЄ реальну картину щодо списків. Тому, що дійсно з боку ОРДЛО часто приходили нам списки некоректні, і Тоні Фріш прийняв для себе рішення детально пройтися по спискам", - сказав тандем.Він не став називати остаточну цифру українських заручників у переданих списках ОБСЄ, сказавши: "Я б зараз не говорив щодо списків, але ми говоримо про те, що всі заявки, які були з боку ОРДЛО, ми переробили і дали вичерпну інформацію нашим колегам з ОБСЄ . Можу сказати, що офіційно заручниками вважаються 109 осіб".При цьому він уточнив, відповідаючи на питання ЛІГА.net , що вони всі є в списках."494 людини вважаються безвісти зниклими", - додав Тандіт.Радник глави СБУ зазначив, що Україна ще раз пропонує формулу обміну 228 на 46 осіб."Україна йде на компроміси. Ми обговорювали списки 228 на 46 осіб і чекаємо пропозиції з боку ОРДЛО. Представники ОБСЄ підтримують будь-які пропозиції, пов'язані із якнайшвидшим звільненням заручників", - сказав тандем.Щодо можливих термінів звільнення радник глави СБУ підкреслив: "Україна готова протягом декількох тижнів провести всі законні заходи для того, щоб передати туди тих людей, хто є в списках".1 лютого прес-секретар представника України в мінському процесі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила , що гуманітарний підгрупі вдалося зблизити позиції по звільненню українських заручників.5 січня Тандіт сказав , що Україна пропонує формулу звільнення українських заручників - 228 на 48 осіб.29 грудня Україна в односторонньому порядку передала представникам терористичних організацій ДНР і ЛНР 15 прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь в незаконних угрупованнях.



