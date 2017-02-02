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СБУ повідомила подробиці про передані ОБСЄ списки заручників

02.02.2017 12:50
Радник глави СБУ прокоментував списки українських заручників
СБУ повідомила подробиці про передані ОБСЄ списки заручників
Напередодні проведення зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську СБУ передала списки українських заручників координатору гуманітарної підгрупи ОБСЄ Тоні Фрішу. Про це сьогодні ЛІГА.net  повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, нещодавно проходила зустріч Фріша з співробітниками СБУ.

"Ми дійсно пропрацювали багато часу. Найголовніша була мета - це фактично показати представникам ОБСЄ реальну картину щодо списків. Тому, що дійсно з боку ОРДЛО часто приходили нам списки некоректні, і Тоні Фріш прийняв для себе рішення детально пройтися по спискам", - сказав тандем.

Він не став називати остаточну цифру українських заручників у переданих списках ОБСЄ, сказавши: "Я б зараз не говорив щодо списків, але ми говоримо про те, що всі заявки, які були з боку ОРДЛО, ми переробили і дали вичерпну інформацію нашим колегам з ОБСЄ . Можу сказати, що офіційно заручниками вважаються 109 осіб".

При цьому він уточнив, відповідаючи на питання ЛІГА.net, що вони всі є в списках.

"494 людини вважаються безвісти зниклими", - додав Тандіт.

Радник глави СБУ зазначив, що Україна ще раз пропонує формулу обміну 228 на 46 осіб.

"Україна йде на компроміси. Ми обговорювали списки 228 на 46 осіб і чекаємо пропозиції з боку ОРДЛО. Представники ОБСЄ підтримують будь-які пропозиції, пов'язані із якнайшвидшим звільненням заручників", - сказав тандем.

Щодо можливих термінів звільнення радник глави СБУ підкреслив: "Україна готова протягом декількох тижнів провести всі законні заходи для того, щоб передати туди тих людей, хто є в списках".

1 лютого прес-секретар представника України в мінському процесі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що гуманітарний підгрупі вдалося зблизити позиції по звільненню українських заручників.

5 січня Тандіт сказав, що Україна пропонує формулу звільнення українських заручників - 228 на 48 осіб.

29 грудня Україна в односторонньому порядку передала представникам терористичних організацій ДНР і ЛНР 15 прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь в незаконних угрупованнях.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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Ирина Морозова ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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