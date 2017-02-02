Європарламент проголосував за скасування віз для Грузії

Проект підтримали 553 євродепутата, проти - 66, утрималися - 28

Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для громадян Грузії. Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті Європарламенту.Проект підтримали 553 євродепутата, проти проголосували 66 осіб, утрималися 28.Доповідач Європарламенту з візової лібералізації для Грузії Марія Габріель заявила, що громадяни цієї країни з кінця березня зможуть відвідувати Європейський союз без віз."Грузини, у яких є біометричний паспорт, матимуть право на в'їзд в ЄС без візи на 90 днів протягом 180 днів. Це стосується ділових, туристичних або сімейних поїздок, але не стосується роботи", - уточнила вона.Габріель зазначила, що Грузія провела "широкі і складні реформи", щоб отримати безвізовий режим і подякувала владі і громадянам країни за їх послідовність і терпіння. Вона також привітала грузин з силою їх демократичного переконання і зазначила, що скасування віз наблизить країну до ЄС.Представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко привітала громадян Грузії з безвізовим режимом і висловила надію, що наступною буде Україна. Про це вона написала в Facebook . "Дуже рада за грузин! ЄП проголосував за безвізовий режим. Вітаємо, друзі! Наступна - Україна", - написала Геращенко.5 вересня 2016 року Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за внесення Грузії в список країн, з якими ЄС вводить безвізовий режим.

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