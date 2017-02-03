Порошенко нагородив близько сотні бійців АТО: історії героїв

За особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено 94 військовослужбовців Збройних сил та Нацгвардії, з них 34 - посмертно. Про це йдеться в указі президента





Петра Порошенка №23/2017, повідомляє сайт глави держави. Орден Богдана Хмельницького I ступеня (посмертно) отримав командир розвідки 24-го ОШБ Сухопутних військ ВCУ Юрій Гуртяк. Молодший лейтенант - учасник Революції гідності на Майдані, після якої разом з патріотами Сєвєродонецька, Щастя, Старобільська, Металіста і Новоайдару організував самооборону Луганській області для протистояння сепаратистам.



"З перших днів формування батальйону Айдар в травні 2014-го увійшов до лав добровольців, які виступили на захист територіальної цілісності України. У дуже короткий термін опанував військову спеціальність стрілка, гранатометчика, корректировщика і навідника БМП-1", - йдеться в повідомленні.



Гуртяк виконував бойове завдання з оборони села Трьохізбенка і міста Щастя, брав участь в зміцненні 29-го блокпоста на Бахмутській трасі, а в 2015-му воював біля Кримського. З жовтня 2015 року на посаді командира розвідувального взводу виконував бойові завдання біля Новгородського, Тарамчука і Новомихайлівки в Донецькій області.



"11 липня 2016 року група під керівництвом Гуртяка вийшла для мінування можливих шляхів проходу ворожих ДРГ. Юрій разом з сапером Ярославом Комаровим знаходився в передовому дозорі. Під час просування по місцевості група потрапила в засідку ворожої ДРГ і була обстріляна. При відході Комаров підірвався на ворожій міні і загинув на місці. Гуртяк, почувши характерне клацання спрацьовування механізму міни, попередив основну групу прикриття про спрацювання, але сам не встиг залягти: він отримав численні важкі осколкові поранення. Незважаючи на поранення, Юрій самотужки витягнув тіло загиблого в безпечне місце і помер від отриманих поранень", - розповіли у президента.



У рідному для воїна Сєвєродонецьку, в Східноукраїнському національному університеті ім. Даля відкрито меморіальну дошку на його честь.





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Серед посмертно нагороджених орденом За мужність III ступеня - оператор протитанкового відділення з 36 - ї бригади морської піхоти Олександр Бойко .



У 2016 році старший матрос виконував бойові завдання в селі Чермалик Волноваського району Донецької області . 9 листопада на передовому спостережному посту ВОП потрапив під щільний мінометний і кулеметний вогонь і був смертельно поранений .





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Орденом За мужність II ступеня нагороджений снайпер 93-ї ОМБр Олег Посохов, який воював з липня 2014 року по березень 2015 го в Пісках і Донецькому аеропорту. Під час боїв за Піски старший солдат отримав вогнепальне поранення в груди, після одужання повернувся в підрозділ і активно брав участь в обороні ДАП.



4 вересня 2014 року брав участь у захопленні в полон шістьох бойовиків з командирами підрозділу "Кальміус" і затримання автомобіля Урал з артилерійськими боєприпасами. Наступного дня під час чергової атаки противника вступив у нерівний бій і знищив гранатометний розрахунок. У бою отримав вогнепальне поранення в обличчя - опік і багато дрібних осколкових поранень голови, однак відмовився від евакуації. Під час боїв знищив кулеметну обслугу і снайпера противника, отримав ще одне осколкове поранення голови і втратив зір на одне око, після чого був евакуйований. Після одужання Посохов повернувся в підрозділ.



"З 26 січня по 12 березня 2015 року під час оборони міста Піски на позиції "Буран" знищив п'ять бойовиків", - відзначили в указі.





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