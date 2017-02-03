Клімкін здійснив неофіційний візит до Ізраїлю
03.02.2017 15:58
Візит глави МЗС України став черговим кроком на шляху поліпшення україно-ізраїльських відносин після скандального голосування в Радбезі ООН в грудні
Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль. Про це ЛІГА.net повідомили в прес-службі МЗС.
"Міністр Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Державу Ізраїль, де провів зустрічі з високопоставленими ізраїльськими чиновниками", - повідомили у відомстві.
У той же час в міністерстві не уточнили, коли саме відбувся візит.
Інформацію про поїздку Клімкіна до Ізраїлю сьогодні на брифінгу підтвердив і заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
"Дійсно, Павло Клімкін здійснив візит до Ізраїлю. Це пов'язано з тим, що ми зараз намагаємося зміцнити наші партнерські відносини з цією важливою країною", - цитує Єлісєєва кореспондент ЛІГА.net.
Заступник глави АП нагадав, що два дні тому президент України Петро Порошенко спілкувався по телефону з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Якраз в рамках цих заходів, які здійснюються при координації президента України, ми обговорюємо питання зміцнення політичної складової і, звичайно, економічного співробітництва в інших сферах", - зазначив Єлісєєв.
За його словами, ці контакти - візит глави МЗС і розмова президента - приносять свої плоди і "найближчим часом відбудеться довгоочікуваний візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю". Терміни візиту в даний час узгоджуються дипломатичними каналами.
Читайте також: Порошенко домовився з Нетаньяху про візит Гройсмана в Ізраїль
Раніше про неоголошений візит Клімкіна до Ізраїлю писали місцеві ЗМІ.
Видання LB.ua з посиланням на джерела в посольстві України в Тель-Авіві повідомляє, що міністр відвідав близькосхідну державу 1-2 лютого 2017 року. За даними ЗМІ, Клімкін зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Авігдором Ліберманом, а також міністром охорони навколишнього середовища Зєевом Елькіним, який також є співголовою спільної україно-ізраїльської міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.
1 лютого 2017 року президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Нетаньяху, який символізував потепління в українсько-ізраїльських відносинах після скандального голосування в Раді безпеки ООН у грудні.
23 грудня 2016 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, що закликає припинити будівництво Ізраїлем поселень на території Палестини. 14 членів Ради, в тому числі Україна, проголосували "за", США відмовилися ветувати резолюцію і утрималися від голосування.
Після голосування Нетаньяху заявив, що Ізраїль не буде виконувати вимоги резолюції. Також він наказав скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимира Володимира Гройсмана.
"Міністр Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Державу Ізраїль, де провів зустрічі з високопоставленими ізраїльськими чиновниками", - повідомили у відомстві.
У той же час в міністерстві не уточнили, коли саме відбувся візит.
Інформацію про поїздку Клімкіна до Ізраїлю сьогодні на брифінгу підтвердив і заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
"Дійсно, Павло Клімкін здійснив візит до Ізраїлю. Це пов'язано з тим, що ми зараз намагаємося зміцнити наші партнерські відносини з цією важливою країною", - цитує Єлісєєва кореспондент ЛІГА.net.
Заступник глави АП нагадав, що два дні тому президент України Петро Порошенко спілкувався по телефону з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Якраз в рамках цих заходів, які здійснюються при координації президента України, ми обговорюємо питання зміцнення політичної складової і, звичайно, економічного співробітництва в інших сферах", - зазначив Єлісєєв.
За його словами, ці контакти - візит глави МЗС і розмова президента - приносять свої плоди і "найближчим часом відбудеться довгоочікуваний візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю". Терміни візиту в даний час узгоджуються дипломатичними каналами.
Читайте також: Порошенко домовився з Нетаньяху про візит Гройсмана в Ізраїль
Раніше про неоголошений візит Клімкіна до Ізраїлю писали місцеві ЗМІ.
Видання LB.ua з посиланням на джерела в посольстві України в Тель-Авіві повідомляє, що міністр відвідав близькосхідну державу 1-2 лютого 2017 року. За даними ЗМІ, Клімкін зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Авігдором Ліберманом, а також міністром охорони навколишнього середовища Зєевом Елькіним, який також є співголовою спільної україно-ізраїльської міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.
1 лютого 2017 року президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Нетаньяху, який символізував потепління в українсько-ізраїльських відносинах після скандального голосування в Раді безпеки ООН у грудні.
23 грудня 2016 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, що закликає припинити будівництво Ізраїлем поселень на території Палестини. 14 членів Ради, в тому числі Україна, проголосували "за", США відмовилися ветувати резолюцію і утрималися від голосування.
Після голосування Нетаньяху заявив, що Ізраїль не буде виконувати вимоги резолюції. Також він наказав скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимира Володимира Гройсмана.
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