Клімкін здійснив неофіційний візит до Ізраїлю

Візит глави МЗС України став черговим кроком на шляху поліпшення україно-ізраїльських відносин після скандального голосування в Радбезі ООН в грудні

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