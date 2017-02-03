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Помер мер Луцька

03.02.2017 16:47
Причина смерті Миколи Романюка невідома
Помер мер Луцька
Микола Романюк (фото - скріншот відео)
Сьогодні, 3 лютого, помер мер Луцька Микола Романюк. Про це повідомляє Українська правда.

Причина смерті невідома. У прес-службі міськради відмовилися коментувати інформацію.

"Ситуація складна", - сказали в мерії.

3 лютого повідомлялося, що Романюк впав у кому.

Увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилося.

Його вночі забрала карета швидкої допомоги.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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