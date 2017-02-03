Причина смерті Миколи Романюка невідома

Сьогодні, 3 лютого, помер мер Луцька Микола Романюк. Про це повідомляє Українська правда Причина смерті невідома. У прес-службі міськради відмовилися коментувати інформацію."Ситуація складна", - сказали в мерії.3 лютого повідомлялося , що Романюк впав у кому.Увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилося.Його вночі забрала карета швидкої допомоги.

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