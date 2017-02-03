Помер мер Луцька
03.02.2017 16:47
Причина смерті Миколи Романюка невідома
Микола Романюк (фото - скріншот відео)
Сьогодні, 3 лютого, помер мер Луцька Микола Романюк. Про це повідомляє Українська правда.
Причина смерті невідома. У прес-службі міськради відмовилися коментувати інформацію.
"Ситуація складна", - сказали в мерії.
3 лютого повідомлялося, що Романюк впав у кому.
Увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилося.
Його вночі забрала карета швидкої допомоги.
Причина смерті невідома. У прес-службі міськради відмовилися коментувати інформацію.
"Ситуація складна", - сказали в мерії.
3 лютого повідомлялося, що Романюк впав у кому.
Увечері 1 лютого здоров'я мера різко погіршилося.
Його вночі забрала карета швидкої допомоги.
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