На посаду глави Нацполіціі відібрали трьох кандидатів

За результатами засідання комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Арсену Авакову Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва

Консультативна відбіркова комісія обрала трьох з десяти кандидатів на посаду голови Національної поліції України. Про це повідомили в прес-службі МВС.

За результатами засідання комісія рекомендувала міністру внутрішніх справ Арсену Авакову Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва як кандидатів, "які здатні працювати на посаді керівника Національної поліції України".

"Загалом надійшло 70 заявок на участь в конкурсі від кандидатів, але 24 кандидати не відповідали необхідним кваліфікаційним вимогам до посади, зумовленими законом про Національну поліції: мати повну вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше семи років, стаж роботи на керівних посадах не менше п'яти років. Ці 24 кандидати були зняті з конкурсу, інші 46 були запрошені на кваліфікаційне тестування, яке проходило 24 січня. Три кандидати відмовилися від подальшої участі в конкурсі, і тестування пройшли 43 кандидати", - йдеться в повідомленні.

Всі претенденти були оцінені за 5-балльною шкалою.

Перше місце в рейтингу серед претендентів зайняв заступник голови НПУ - керівник апарату Бушуєв, друге - адвокат Вишневський і третє - начальник департаменту карного розшуку Князєв.

Комісія рекомендувала Авакову провести індивідуальні зустрічі з кожним із трьох кандидатів, після чого, відповідно до статті 21 закону про Національну поліцію, міністр і подасть кандидатуру прем'єр-міністру України для затвердження урядом.

Раніше в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян заявив, що не буде продовжувати брати участь в конкурсі на посаду глави Нацполіціі. Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко теж відмовився від участі в конкурсі на посаду глави Нацполіціі.

Попередня глава Нацполіціі Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства.

16 листопада глава МВС Арсен Аваков призначив тимчасовим керівником Нацполіціі Вадима Трояна.

15 грудня був оголошений конкурс на посаду глави Нацполіціі.

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