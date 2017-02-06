Британія підтримає продовження санкцій проти Москви - Джонсон

Санкційний тиск на РФ слід залишити незмінним, оскільки Москва не дає підстав діяти інакше, заявив глава МЗС Великобританії Борис Джонсон

Сьогодні, 6 лютого, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС Великобританія наполягатиме на тому, що санкції проти країни-окупанта Росії слід залишити в силі. Про це в Брюсселі заявив глава Форін-офісу Борис Джонсон, пише Укрінформ.

"Ми будемо говорити про останню ескалацію насильства в Україні. Є чіткі ознаки того, хто його ініціював. Британія наполягатиме, що немає підстав для ослаблення санкцій. В будь-якому випадку, нам потрібно продовжити чинити тиск на Росію", - сказав він.

За словами Джонсона, "всі в Євросоюзі стурбовані" загостренням ситуації в Донбасі.

У березні 2014 року, через кілька тижнів після початку вторгнення армії РФ в Крим, ЄС ввів санкції проти держави-агресора. Обмежувальні заходи проти фізичних осіб були продовжені до 15 березня 2017 року, а економічні санкції - до 31 липня.

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