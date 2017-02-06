Марчук про Мінськ: Інший формат шукати складно

Євген Марчук каже, що заклики міняти мінський формат роблять ті, хто не знає реальної ситуації: справа не в форматі, а в тактиці агресора

Наразі інший формат, окрім Мінська, шукати складно. Про це в інтерв'ю ЛІГА.net заявив екс-прем'єр-міністр України, представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук.

"Інший формат шукати складно. Хоча в майбутньому при катастрофічному розвитку подій в Донбасі, спровокованих відкритою російською агресією, це не виключається. Заклики міняти формат зараз роблять ті, хто не знає всієї глибини процесу і реальної ситуації. Кажуть, потрібно залучити США. Потрібно, але це легко тільки на словах", - зазначив Марчук.

За його словами, в разі, якщо Україна ініціює якийсь новий формат, а лідери провідних країн, що підтримують Україну, заявляють, що мінському процесу немає альтернативи, то це буде означати, що Україна руйнує навіть цей недосконалий формат.



"Це буде означати, що всі домовленості цього формату припиняють своє існування, і вся армада надважких озброєнь з обох сторін повертається на передову по всій лінії фронту протяжністю 426 кілометрів, і обстрілює тили на глибину до 100 кілометрів і більше", - сказав Марчук.

Він додав, що інші наслідки не менш важкі: руйнується інфраструктура життєзабезпечення, припиняється обмін заручниками, закриваються всі КПВВ.

"Я вже не кажу про міжнародні втрати України. Це окрема, дуже складна тема для аналізу", - наголосив Марчук.

Він вважає, що, розмірковуючи про нові формати, слід тримати в голові один ключовий момент.

"Будь-яка угода будь-якого формату буде обов'язково починатися з першого пункту, який буде звучати приблизно так: всеосяжне припинення вогню, виведення з Донбасу всіх іноземних військових формувань, роззброєння всіх незаконних формувань, безперешкодний допуск патрулів ОБСЄ до всіх об'єктів на тимчасово окупованих територіях, і, перш за за все, безперешкодний допуск в прикордонну зону державного кордону", - додав представник України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації в Донбасі.

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