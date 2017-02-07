Депутати Верховної Ради повернулися з канікул

Народні обранці працюватимуть до 21 липня, вони планують 11 тижнів засідати в пленарному режимі, сім тижнів працювати в комітетах, шість - в округах

Розпочала роботу VI сесія Верховної Ради восьмого скликання. На відкриття прийшов прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади і судової влади, посли. Про це повідомляє кореспондент ЛІГА.net із зали засідань парламенту.

Депутати працюватимуть до 21 липня. За цей час вони планують 11 тижнів засідати в пленарному режимі. Сім тижнів відведено для роботи в комітетах, шість - для роботи в округах.

Народні обранці пішли на канікули 20 січня. У січні депутати повинні були працювати в пленарному режимі два тижні. Але в грудні вони внесли зміни в календарний план і залишили один пленарний тиждень - з 17 по 20 січня.

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