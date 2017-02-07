Трамп про Донбас: Не знаємо точно, що там відбувається, з'ясуємо

За словами президента США, його адміністрація не володіє інформацією про те, чи контролюються ким-небудь терористи ДНР/ЛНР

Нова влада США поки точно не знає, що відбувається в Донбасі, проте з'ясує це. Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє The New York Times.



За словами Трампа, його не образила ескалація бойових дій на сході України рівно в день телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, 28 січня 2017 року. "Ми не знаємо точно, що там відбувається", - прокоментував американський лідер загострення в Донбасі.



Говорячи про терористичні організації ДНР і ЛНР, Трамп зазначив, що його адміністрація не знає, контролюються вони ким-небудь чи ні.



"Ми збираємося з'ясувати це. Можливо, я буду здивований, але подивимося", - наголосив президент США.

5 лютого 2017 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери держав закликали до припинення вогню в Донбасі.

28 січня Трамп поговорив по телефону з Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єром Японії Сіндзо Абе і президентом Франції Франсуа Олландом. Як повідомила прес-служба Білого дому, лідери США і РФ обговорили ряд міжнародних питань, пов'язаних з боротьбою з тероризмом в сирійському конфлікті. Долю санкцій відносно Росії Трамп і Путін не обговорювали.

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