Депутати не прийшли в Раду: провалили звернення з ескалації в АТО



За те, щоб повернутися до розгляду питання - 209. У проекті звернення Рада закликає парламенти інших країн і міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, який передбачено мінськими домовленостями, а також руйнування нерегулярними і регулярними збройними формуваннями РФ міста Авдіївки.





Цим документом Рада закликає вжити заходів щодо недопущення подальшої ескалації збройної агресії РФ і просить ОБСЄ сприяти дотриманню Росією режиму припинення вогню, зокрема, в районі Авдіївки. Міжнародні організації Рада просить розслідувати порушення Росією міжнародного права під час ескалації агресії. Матеріали і документи, які про це свідчать, повинна передати Генпрокуратура.





За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції ВСУ. Один український військовий поранений. Авдіївку, Широкине і Новозванівку бойовики обстріляли з танків.





За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року.