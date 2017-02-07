Депутати не прийшли в Раду: провалили звернення з ескалації в АТО
07.02.2017 14:59
За внесення до порядку денного обговорення звернення до міжнародних організацій щодо ескалації в АТО проголосували 203 депутати при 226 необхідних
Фото: facebook.com/ato
Депутати не змогли прийняти звернення до інших країн і міжнародних організацій з проханням засудити ескалацію агресії Росії проти України.
За те, щоб включити до порядку денного і прийняти Звернення Верховної Ради до парламентів інших країн та міжнародних організацій з приводу засудження ескалації збройної агресії РФ проти України №6039 проголосували 203 депутати при 226 необхідних, передає кореспондент ЛІГА.net.
За те, щоб повернутися до розгляду питання - 209. У проекті звернення Рада закликає парламенти інших країн і міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, який передбачено мінськими домовленостями, а також руйнування нерегулярними і регулярними збройними формуваннями РФ міста Авдіївки.
За те, щоб повернутися до розгляду питання - 209. У проекті звернення Рада закликає парламенти інших країн і міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, який передбачено мінськими домовленостями, а також руйнування нерегулярними і регулярними збройними формуваннями РФ міста Авдіївки.
Цим документом Рада закликає вжити заходів щодо недопущення подальшої ескалації збройної агресії РФ і просить ОБСЄ сприяти дотриманню Росією режиму припинення вогню, зокрема, в районі Авдіївки. Міжнародні організації Рада просить розслідувати порушення Росією міжнародного права під час ескалації агресії. Матеріали і документи, які про це свідчать, повинна передати Генпрокуратура.
За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції ВСУ. Один український військовий поранений. Авдіївку, Широкине і Новозванівку бойовики обстріляли з танків.
За даними повітряного спостереження ОБСЄ, були виявлені тисячі нових воронок в районі Авдіївки і Ясинуватої, починаючи з 28 січня цього року.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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