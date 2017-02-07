ЄС стурбований планами натиснути на НАБУ і пом'якшити декларації

Представник ЄС Хюг Мінгареллі застеріг Верховну Раду від внесення змін до закону про запобігання корупції

Законопроекти №№5430 і 5672 можуть послабити боротьбу з корупцією в Україні, вважає глава представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі. Про це йдеться в Twitter представництва.

Законопроектом №5430 вносяться зміни в закон про Національне антикорупційне бюро, які, за словами посла, йдуть врозріз з ключовою вимогою щодо прозорого і незалежного аудита НАБУ за участю представників міжнародної спільноти.

"Прозорий і незалежний аудит НАБУ - ключове. Міжнародна участь в ньому - правильний сигнал. №5430 йде врозріз з цим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, посол застеріг Верховну Раду від прийняття законопроекту №5672 про внесення змін до закону про запобігання корупції.

"Менеджери державних підприємств не повинні уникати подачі електронних декларацій", - йдеться в заяві Мінгареллі.

27 грудня 2016 року Мінгареллі заявив, що українська влада зробила багато в 2016 році - провела реформи в багатьох важливих секторах, починаючи від боротьби з корупцією, і успішно запустила електронну систему декларування.

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