ЄС стурбований планами натиснути на НАБУ і пом'якшити декларації
Законопроекти №№5430 і 5672 можуть послабити боротьбу з корупцією в Україні, вважає глава представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі. Про це йдеться в Twitter представництва.
Законопроектом №5430 вносяться зміни в закон про Національне антикорупційне бюро, які, за словами посла, йдуть врозріз з ключовою вимогою щодо прозорого і незалежного аудита НАБУ за участю представників міжнародної спільноти.
"Прозорий і незалежний аудит НАБУ - ключове. Міжнародна участь в ньому - правильний сигнал. №5430 йде врозріз з цим", - йдеться в повідомленні.
Крім того, посол застеріг Верховну Раду від прийняття законопроекту №5672 про внесення змін до закону про запобігання корупції.
"Менеджери державних підприємств не повинні уникати подачі електронних декларацій", - йдеться в заяві Мінгареллі.
27 грудня 2016 року Мінгареллі заявив, що українська влада зробила багато в 2016 році - провела реформи в багатьох важливих секторах, починаючи від боротьби з корупцією, і успішно запустила електронну систему декларування.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
02.02.2017 17:58
-
02.02.2017 12:59
-
01.02.2017 16:50
-
01.02.2017 15:34
-
31.01.2017 14:59
-
1134
-
1018
-
895
-
672
-
635