Депутати Ради: ніяких виборів в Донбасі до виведення військ РФ

Більше двох десятків депутатів вийшли на трибуну, щоб відповісти послу Німеччини, який допустив можливість виборів до виведення військ РФ

Верховна Рада України наполягає на неприпустимості проведення виборів в окупованих районах Донбасу до виведення звідти російських військ і відновлення українською армією контролю над кордоном. Про це з парламентської трибуни заявила глава комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко та кілька десятків її колег, повідомляє кореспондент ЛІГА.net.



"Позиція парламенту чітка: ніяких виборів в Донбасі не буде до тих пір, поки російські війська не заберуться геть, поки українські війська не відновлять контроль над українсько-російським кордоном. І це чітка позиція, яка об'єднує всіх", - сказала народний депутат, яку обступили біля трибуни її колеги.



Гопко заявила, що жоден із сценаріїв капітуляції, нав'язуваних Україні олігархами, зокрема Віктором Пінчуком, не пройде.



"Український народ і українська влада єдині в тому, що ми повернемо Крим, і ніякі олігархи не мають права нам диктувати, що ми повинні тимчасово про це забути", - наголосила депутат.

Парламентарій також зазначила, що ніхто в Україні не збирається коригувати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.



"Будь-які спроби нав'язати сценарій капітуляції не пройдуть. Це меседж для всіх українських олігархів, щоб вони не використовували міжнародні майданчики для того, щоб просувати і нав'язувати плани, які йдуть врозріз з інтересами України", - підсумувала Гопко.



Сьогодні, 7 лютого, в українських ЗМІ німецький дипломат Ернст Райхель заявив, що для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не обов'язково звідти виводити війська РФ. У Раді зажадали від посла спростувати цю заяву.

29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal була опублікована стаття українського бізнесмена Віктора Пінчука, в якій той заявив, що Україна має бути готова до компромісів з агресором і тверезо оцінити свої плани на найближче майбутнє, щоб жити в мирі та процвітанні. На думку Пінчука, для цього на питання територіальної приналежності окупованого Росією Криму потрібно "поки закрити очі", а також необхідно "терміново провести вибори" в окупованому Донбасі.

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