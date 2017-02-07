Росія активізувала ввезення бронетехніки і солдат в Донбас - РНБО

За словами секретаря РНБО, військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та паливно-мастильні матеріали завозяться організовано і практично щодня

Останнім часом РФ активізувала ввезення на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та паливно-мастильні матеріали завозяться організовано і планомірно практично в щоденному режимі - "як автомобільними дорогами, так і залізницею".

"Через неконтрольовану частину російсько-українського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо", - сказав він.

Турчинов зазначив, що тільки за останні три доби з РФ в Донбас були перекинуті в значній кількості танки, БМП, МТ-ЛБ, РСЗВ Град, а також САУ 2С7 Піон (203 мм), 2А36 Гіацинт (152 мм).

"Підкріплення надходить російським гібридним військам вздовж всієї лінії розмежування", - повідомив він, зазначивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.

"Все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій в Донбасі", - наголосив секретар РНБО, додавши, що РФ не зможе приховати від міжнародної спільноти своїх кривавих агресивних дій проти України.

Раніше повідомлялося, що в період з 30 січня по 6 лютого в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Опитне і шахти Бутівка російсько-терористичні війська випустили не менше 7,5 тисяч мін і снарядів.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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