Гібридна війна: Горбулін озвучив три сценарії Кремля

Директор Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що мета гібридної війни країною-агресором поки не досягнута



"Можна не сумніватися: Кремль готовий і сподівається, що зможе нас штовхнути в спину, якщо ми раптом опинимося біля умовної прірви. Які сценарії може застосувати до нас Кремль найближчим часом? Сценарій битви: це буде наступ збройних формувань з Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків", - сказав Горбулін.



За його словами, можливий також сценарій ультиматуму щодо федералізації і фактичної десуверенизації України.



"Сценарій деградація: це варіант перетворення України на сіру зону, нічийну територію нестабільності і замороженого конфлікту, приречену на поступову деградацію", - сказав він, наголосивши, що Україна сьогодні має бути готова до реалізації Російською Федерацією будь-якого з цих сценаріїв.



Горбулін також зазначив, що мета гібридної війни, розробленої в Кремлі, країною-агресором поки не досягнута, тому така війна має продовження і на сьогоднішній день.





Раніше Горбулін заявив, що Україна стала ключовою державою протистояння заходу і Росії.





ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.





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