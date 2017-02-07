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Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків в Донбасі

07.02.2017 16:44
Канцлер ФРН і президент Росії висловили надію на те, що бойові дії незабаром повністю припиняться
Меркель закликала Путіна вплинути на бойовиків в Донбасі
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна вплинути на бойовиків в Донбасі з метою припинення вогню. Про це йшла мова в телефонній розмові Меркель і Путіна, яка відбулася сьогодні, повідомляє прес-служба канцлера ФРН.

Згідно з повідомленням, ініціатором розмови була Меркель.

Переговори стосувалися ситуації в східній частині України та подальшої реалізації мінських домовленостей.

"З урахуванням нещодавньої ескалації в Донбасі, яка призвела до численних людських жертв, обидва учасники розмови висловили надію на те, що бойові дії незабаром повністю припиняться. Канцлер звернулася до президента Росії з проханням вплинути на сепаратистів в цьому сенсі", - йдеться у повідомленні.

Сторони відзначили зусилля СММ ОБСЄ в напрямку поліпшення гуманітарної ситуації в Донбасі, повідомили в прес-службі.

Меркель і Путін погодилися, що мають бути зроблені нові зусилля для встановлення перемир'я, і доручили міністрам закордонних справ і їх радникам із зовнішньої політики залишатися в тісному контакті.

Згідно з повідомленням Кремля, в ході розмови "обговорювалася обстановка на південному сході України, що різко загострилася в останні дні через провокаційні дії української сторони".

За минулу добу бойовики 78 разів обстріляли позиції ВСУ. Один український військовий поранений. Авдіївку, Широкине і Новозванівку бойовики обстріляли з танків.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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