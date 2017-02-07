Клімкін - послу Німеччини про вибори в Донбасі: Досить фарсів
Міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи пропозицію німецького посла Ернста Райхеля провести вибори в Донбасі в присутності військ РФ, заявив, що це неможливо. Про це Клімкін повідомив у себе в Twitter.
"Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і в Донбасі. Фарсів досить!" - написав він.
Раніше сьогодні, 7 лютого, в ряді українських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що німецький дипломат Ернст Райхель заявив, що для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не обов'язково звідти виводити війська РФ.
У Раді зажадали від посла спростувати цю заяву.
МЗС запросив посла Райхеля для дачі пояснень з приводу його заяви на тему виборів в тимчасово окупованих районах Донбасу.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
07.02.2017 18:33
-
07.02.2017 18:29
-
07.02.2017 16:44
-
07.02.2017 16:30
-
07.02.2017 16:23
-
1134
-
1018
-
895
-
672
-
635