Клімкін - послу Німеччини про вибори в Донбасі: Досить фарсів

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на заяву посла ФРН Ернста Райхеля про вибори в Донбасі без виведення російських військ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи пропозицію німецького посла Ернста Райхеля провести вибори в Донбасі в присутності військ РФ, заявив, що це неможливо. Про це Клімкін повідомив у себе в Twitter.

"Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і в Донбасі. Фарсів досить!" - написав він.

Раніше сьогодні, 7 лютого, в ряді українських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що німецький дипломат Ернст Райхель заявив, що для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не обов'язково звідти виводити війська РФ.

У Раді зажадали від посла спростувати цю заяву.

МЗС запросив посла Райхеля для дачі пояснень з приводу його заяви на тему виборів в тимчасово окупованих районах Донбасу.

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