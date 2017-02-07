Рада просить світ засудити Росію за агресію в Україні

Рада закликає парламенти інших країн і міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, який передбачено Мінськом-2

З другої спроби депутати Верховної Ради звернулися до міжнародної громадськості з проханням засудити ескалацію агресії Росії проти України. За постанову про звернення Ради до парламентів інших країн та міжнародних організацій з приводу засудження ескалації збройної агресії РФ проти України №6039 проголосували 258 депутатів.

Як передає кореспондент ЛІГА.net, Рада закликає парламенти інших країн і міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, який передбачено мінськими домовленостями, а також за руйнування нерегулярними і регулярними збройними формуваннями РФ міста Авдіївки.

Крім цього, Рада просить ОБСЄ сприяти дотриманню Росією режиму припинення вогню, зокрема, в районі Авдіївки.

Міжнародні організації Рада закликає розслідувати порушення Росією міжнародного права під час ескалації агресії.

Генеральній прокуратурі України депутати доручають надати матеріали, які свідчать про ескалацію агресії РФ.

29 січня поблизу Авдіївки Донецької області ситуація різко загострилася: підконтрольні РФ бандформування зробили кілька спроб наступу, але були відкинуті Збройними Силами. 2 лютого окупанти обстріляли мирних жителів в Авдіївці. За весь період ескалації поблизу Авдіївки загинули 10 українських військових, 66 отримали поранення.

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