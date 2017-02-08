Угоду ратифіковано: Україна направить представника в Гаагу
Верховна Рада ратифікувала угоду, яка дозволить Україні направити свого представника в Гаагу. За ратифікацію угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції №0122 проголосували 230 депутатів, передає кореспондент ЛІГА.net.
Цю угоду було підписано 27 червня 2016 року в Брюсселі.
Як пояснив, представляючи документ, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, ратифікація дозволить налагодити співпрацю з країнами ЄС у досудових розслідуваннях за такими напрямками як боротьба з тероризмом, поширеннем наркотиків, кіберзлочинністю.
Пєтухов зазначив, що така робота ведеться вже з 2014 року.
Після ратифікації угоди Україна зможе направити свого представника в Гаагу, де знаходиться офіс організації.
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