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Угоду ратифіковано: Україна направить представника в Гаагу

08.02.2017 11:43
Ратифікація дозволить налагодити співпрацю з країнами ЄС у досудових розслідуваннях по боротьбі з тероризмом, наркотиками і кіберзлочинністю
Угоду ратифіковано: Україна направить представника в Гаагу

Верховна Рада ратифікувала угоду, яка дозволить Україні направити свого представника в Гаагу. За ратифікацію угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції №0122 проголосували 230 депутатів, передає кореспондент ЛІГА.net.

Цю угоду було підписано 27 червня 2016 року в Брюсселі.

Як пояснив, представляючи документ, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, ратифікація дозволить налагодити співпрацю з країнами ЄС у досудових розслідуваннях за такими напрямками як боротьба з тероризмом, поширеннем наркотиків, кіберзлочинністю.

Пєтухов зазначив, що така робота ведеться вже з 2014 року.

Після ратифікації угоди Україна зможе направити свого представника в Гаагу, де знаходиться офіс організації.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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