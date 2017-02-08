Князєв призначений главою Нацполіціі

Уряд одноголосно підтримав кандидатуру Сергія Князєва, якого раніше на посаду керівника відомства запропонував глава МВС Арсен Аваков

Кабінет міністрів України підтримав кандидатуру Сергія Князєва на посаду глави Національної поліції. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду, повідомляє кореспондент LIGA.net.

Після виступу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який попросив підтримати кандидатуру Князева, прем'єр-міністр Володимир Гройсман надав слово самому Князєву.

"Для мене одночасно і велика честь і виклик очолити оновлену Національну поліцію, я готовий взяти на себе цю відповідальність. Непримиренна боротьба зі злочинністю і продовження реформ - це основний девіз і завдання, яке буде поставлено переді мною і колективом", - сказав він.

Після цього прем'єр запропонував підтримати кандидатуру Князєва, і рішення було прийнято одноголосно.

Гройсман назвав послужний список нового глави Нацполіціі "дуже важливим", оскільки Князєв більшу частину кар'єри відслужив в карному розшуку. "Він знає не з чуток, що таке кримінальний розшук, що таке злочинність, що таке затримання і розуміє, як потрібно будувати цю роботу", - заявив прем'єр.

Попередня глава Нацполіціі Хатія Деканоїдзе подала у відставку 14 листопада 2016 року. Вона заявила, що політикам необхідно відмовитися від втручання в роботу відомства. Основні претенденти на посаду керівника Національної поліції - в.о. глави НПУ Вадим Троян та начальник ГУ НПУ в Києві Андрій Крищенко - раніше відмовилися від участі в конкурсі на посаду глави відомства.

Сергій Князєв - генерал поліції, глава департаменту карного розшуку Нацполіціі. Призначений на посаду зовсім недавно - в листопаді 2016 року, але в органах працює 28 років. На початку листопада 2014 року був призначений тимчасовим в.о. заступником начальника ГУ МВС в Донецькій області, і вже через півтора місяці отримав орден Данила Галицького за мужність і героїзм у захисті суверенітету України. Князєв, судячи з усього, користується довірою керівництва: після збройного конфлікту за участю Правого сектора його відправили керувати на Закарпатті, а потім - гасити бурштиновий конфлікт в Рівненську область.

Згідно електронної декларації, в 2015 році Князєв отримав дохід в 106540 грн, все це зарплата. У його власності значиться квартира в Броварах площею 74,9 кв метрів, 25% на квартиру в Чабанах площею 87,5 кв метрів і двома земельними ділянками по 1000 кв м. А ось графу про транспортні засоби Князєв залишив без заповнення.

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