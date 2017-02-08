Троян призначений заступником міністра внутрішніх справ

Кабінет міністрів призначив першого заступника глави Національної поліції Вадима Трояна заступником голови МВС

Кабінет міністрів призначив першого заступника глави Національної поліції Вадима Трояна заступником міністра внутрішніх справ. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент LIGA.net

"Призначили заступником міністра внутрішніх справ Трояна", - заявив Саєнко.

Основні претенденти на посаду керівника Національної поліції - в.о. глави НПУ Вадим Троян та начальник ГУ НПУ в Києві Андрій Крищенко - раніше відмовилися від участі в конкурсі на посаду глави відомства.

Сьогодні Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Сергія Князєва.

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