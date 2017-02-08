ГПУ: До розгону Майдану причетний екс-заступник голови АП Чмирь

За даними слідства, Чмирь брав участь в організації силового розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року

Генеральна прокуратура України встановила причетність екс-заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Юрія Чмиря до силового розгону Євромайдану 18-19 лютого 2014 року. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 31 січня 2017 року, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.



"Досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м.Києві 18 і 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації президента України з гуманітарних питань", - йдеться в ухвалі суду.



Згідно з текстом документа, суд задовольнив клопотання ГПУ і надав слідству тимчасовий доступ до інформації про розмови Чмиря по мобільному телефону і його місцезнаходження в період з 20 листопада 2013 року по 22 лютого 2014-го.

Ще однією ухвалою Печерський суд надав слідчим доступ до інформації про користувачів 13 номерів мобільного зв'язку, їх розмови і місцезнаходження з 1 листопада 2013 року по 1 листопада 2016-го. За даними Генпрокуратури, цими номерами в листопаді 2013 - лютому 2014 років користувалися тодішні співробітники Адміністрації президента.

16 грудня 2013 року Чмирь був призначений на посаду заступника голови АП з питань гуманітарного розвитку і комунікацій. Звільнено 26 лютого 2014 року указом в.о. президента України Олександра Турчинова.



У 2010-2013 роках обіймав посаду голови Сумської обласної державної адміністрації, народний депутат України 5-го і 6-го скликань.



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