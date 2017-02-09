Суд дозволив затримати ватажка терористів ДНР Захарченка

Апеляційний суд Києва дозволив ГПУ затримати ватажка терористів для приводу в суд і взяття під варту

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України щодо затримання з метою приводу в суд і взяття під варту ватажка терористичної організації ДНР Олександра Захарченка. Відповідне рішення було ухвалено 8 лютого 2017 року, повідомляє прес-служба суду.



"Надати дозвіл на затримання з метою приводу Захарченка О.В. для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.



Також апеляційний суд скасував ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 14 грудня 2016 року, якою прокурору ГПУ було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт ватажка терористів.



Термін дії рішення Апеляційного суду Києва - шість місяців з дня винесення.

Наразі Захарченко має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

3 лютого 2017 року українська розвідка повідомила, що російські куратори в ультимативній формі попередили ватажків терористів ДНР про усунення з "посад" в разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом.



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