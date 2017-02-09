НАБУ оголосило повторний конкурс на посаду глави бюро в Одесі

Раніше Конкурсна комісія НАБУ рекомендувала до призначення Дмитра Руденка, але пізніше його кандидатуру відхилили через протести громадськості

Національне антикорупційне бюро оголосило повторний конкурс на посаду начальника Одеського територіального управління НАБУ. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Розпорядженням директора НАБУ від 9 лютого оголошено повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора Одеського територіального управління, юрисдикція якого охоплює Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні протягом 15 календарних днів подати необхідні документи в бюро.

Конкурсна комісія НАБУ 14 січня рекомендувала до призначення директором Одеського територіального управління бюро Дмитра Руденка. Таке рішення викликало обурення у громадськості і правозахисників, оскільки Руденко був причетний до переслідування вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана.

Конкурс проводиться вже втретє. У квітні 2016-го відхилили кандидатуру Семена Кривоноса, який виявився фігурантом кримінальної справи.

Раніше Руденко очолював Хмельницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області, працював слідчим. У нього три вищі освіти - дві юридичні і одна зі спеціальності "Облік і аудит".



Видання зазначає, що в 2010-2011 рр., коли Руденко був начальником відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області, він брав участь в кримінальному переслідуванні правозахисника Дмитра Гройсмана. Руденко звинуватив главу Вінницької правозахисної групи в поширенні порнографії і нарузі над державними символами. Гройсмана згодом повністю виправдали, але до цього він не дожив, померши за тиждень до оголошення вироку.

Рада Громадського контролю НАБУ раніше запросила Руденка на засідання і поставила ряд питань, в тому числі і щодо цієї інформації.

Згідно з декларацією, Руденку і членам його сім'ї належать три квартири. Він і його дружина пересуваються на трьох автомобілях - Тойота Камрі 2006 року, Мерседес Е320 2002 року і Citroen C4 2012 року. Вони зберігають готівкою $106 тисяч.

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