НАБУ оголосило повторний конкурс на посаду глави бюро в Одесі
Національне антикорупційне бюро оголосило повторний конкурс на посаду начальника Одеського територіального управління НАБУ. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Розпорядженням директора НАБУ від 9 лютого оголошено повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора Одеського територіального управління, юрисдикція якого охоплює Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні протягом 15 календарних днів подати необхідні документи в бюро.
Конкурсна комісія НАБУ 14 січня рекомендувала до призначення директором Одеського територіального управління бюро Дмитра Руденка. Таке рішення викликало обурення у громадськості і правозахисників, оскільки Руденко був причетний до переслідування вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана.
Конкурс проводиться вже втретє. У квітні 2016-го відхилили кандидатуру Семена Кривоноса, який виявився фігурантом кримінальної справи.
Раніше Руденко очолював Хмельницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області, працював слідчим. У нього три вищі освіти - дві юридичні і одна зі спеціальності "Облік і аудит".
Видання зазначає, що в 2010-2011 рр., коли Руденко був начальником відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області, він брав участь в кримінальному переслідуванні правозахисника Дмитра Гройсмана. Руденко звинуватив главу Вінницької правозахисної групи в поширенні порнографії і нарузі над державними символами. Гройсмана згодом повністю виправдали, але до цього він не дожив, померши за тиждень до оголошення вироку.
Рада Громадського контролю НАБУ раніше запросила Руденка на засідання і поставила ряд питань, в тому числі і щодо цієї інформації.
Згідно з декларацією, Руденку і членам його сім'ї належать три квартири. Він і його дружина пересуваються на трьох автомобілях - Тойота Камрі 2006 року, Мерседес Е320 2002 року і Citroen C4 2012 року. Вони зберігають готівкою $106 тисяч.
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