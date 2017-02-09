НАТО посилить тиск на Росію через ескалацію в Донбасі
НАТО посилить політичний тиск на країну-агресора Росію в зв'язку з ескалацією ситуації в Донбасі. Про це йшла мова під час позачергового засідання комісії Україна-НАТО, йдеться на сайті місії України при НАТО.
"У НАТО наголосили, що за таких дій Росії проти України не може йти мова про повернення до відносин "як зазвичай" з Кремлем і скасування санкцій. НАТО посилить політичний тиск на Росію. Ситуація з безпекою в Україні залишатиметься одним з топ-пріоритетів НАТО і першочерговим питанням під час контактів Альянсу з Росією", - зауважується в повідомленні.
Союзники зазначили, що в НАТО чітко розуміють: за останньою ескалацією стоїть Росія і підтримувані нею бойовики. "Особливе занепокоєння в НАТО висловили в зв'язку з тим, що жертвами обстрілів бойовиків стають не тільки військові, але й місцеві жителі в Авдіївці, Сартані, Широкиному", - йдеться в повідомленні.
8 лютого повідомлялося, що комісія Україна - Організація північноатлантичного договору (НАТО) на рівні послів розгляне останні події на сході України.
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