Рада своєю бездіяльністю заблокувала заочне засудження Януковича

Верховна Рада відмовилася розглядати проект закону, який дозволив би почати процес заочного засудження екс-диктатора Віктора Януковича

Верховна Рада відмовилася розглядати проект закону, який дозволив би почати процес заочного засудження екс-диктатора Віктора Януковича, передає кореспондент LIGA.net.

Спікер Андрій Парубій тричі на вечірньому пленарному засіданні ставив на голосування питання про включення до порядку денного проекту змін до Кримінального процесуального кодексу України №5610, але жодного разу не набралося необхідних 226 голосів.

На ранковому пленарному засіданні депутати також безуспішно намагалися включити цей проект до порядку денного.

Проектом передбачена можливість направляти повістку тому, хто знаходиться за межами України, за останнім відомим місцем проживання або перебування. При цьому повістка публікується в ЗМІ і на офіційному сайті органу, який здійснює досудове розслідування. Встановлюється порядок визначення термінів досудового розслідування при об'єднанні кримінальних проваджень.

Загальний термін досудового розслідування пропонується визначати в провадженнях, які розслідувалися в один період часу шляхом поглинання меншого терміну більшим, а в провадженнях, які розслідувалися в різні періоди - шляхом додавання термінів досудового розслідування по кожному з проваджень.

Також проектом пропонується передбачити можливість угоди про визнання провини між прокурором і підозрюваним або обвинуваченим.

Така угода передбачена в тому випадку, якщо підозрюваний не є організатором злочинного угруповання і надає слідству інформацію про злочинні дії інших учасників групи.

30 січня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Януковича в зраді.

28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко в Святошинському райсуді Києва оголосив повідомлення про підозру Януковичу в державній зраді.

15 грудня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Януковича і доставку його в суд, 20 січня суд дав дозвіл на заочне розслідування проти екс-диктатора.

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