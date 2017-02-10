Україна і Туреччина домовилися про спрощення поїздок громадян
Україна і Туреччина готують угоду про поїздки громадян за внутрішніми паспортами. Про це повідомив журналістам на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, передає кореспондент LIGA.net.
"У нас безвізовий режим, але в майбутньому громадяни України і Туреччини зможуть відвідувати наші країни за внутрішніми документами. Ми домовилися про це. Нам залишилося відпрацювати технічні деталі і ми сподіваємося, що така угода буде підписана найближчим часом", - сказав Клімкін.
Чавушоглу висловив надію, що реалізувати ідею вдасться до початку курортного сезону.
Наприкінці травня 2016 року між Україною і Туреччиною було досягнуто домовленість про збільшення терміну дії національних віз для безперервного перебування українців на території Туреччини до 90 днів.
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