Ситник: НАБУ допитає фігуранта другої плівки Онищенка

Вчора депутат-втікач Олександр Онищенко опублікував аудіо розмови з тим, кого назвав екс-нардепом Миколою Мартиненком. Бюро цей кейс зацікавив

Співробітники Національного антикорупційного бюро викличуть і допитають співрозмовника Олександра Онищенка на другому оприлюдненому ним аудіозаписі, яким, за словами нардепа-втікача, є екс-депутат Народного фронту Микола Мартиненко. Про це на прес-конференції заявив глава НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент LIGA.net.

"Звичайно, тих осіб, які там (на запису, - ред.) фігурують, ми викличемо і буде допитувати з цих записів. Я їх сьогодні зранку сам читав, зміст цієї розмови. Дуже цікава розмова, якщо насправді голос належить... ("Мартиненку", - уточнив із залу журналіст, на що Ситник ствердно кивнув, - ред.) ", - сказав директор бюро.

Ситник додав, що він особисто не викликає фігурантів проваджень до НАБУ для дачі показань: для цього є детективи, які ведуть розслідування. "Звичайно, чекати ми не будемо. Викличемо і допитаємо", - додав він.

"Хочу зазначити, що запис був опублікований після того, як ми реалізували своє провадження. Користуючись нагодою, ще раз звертаюся до пана Онищенка: якщо у вас є якісь записи, про які ви постійно говорите, які були зроблені до відкриття нами цього провадження і притягнення членів цього угруповання до відповідальності, то ми в десятий раз наголошуємо - передайте, і ми будемо займатися", - звернувся до нардепа глава бюро.

Поки що, зазначив Ситник, в НАБУ бачать два оприлюднені аудіозаписи, які зроблені "після всього цього".

"Я свою стратегічну думку не змінюю: основна мета пана Онищенка - це уникнути відповідальності за корупційні дії, в тому числі шляхом відволікання уваги від основного кейса на те, що це нібито політичне переслідування", - зазначив глава відомства, додавши, що не бачить ознак такого переслідування навіть на другому аудіозапису.

9 лютого 2017 року Онищенко виклав аудіо бесіди з тим, кого назвав Миколою Мартиненком. Той нібито виступив черговим посередником в переговорах між утікачем і президентом Петром Порошенком. Співрозмовники домовлялися про угоду.

Редакція LIGA.net відправила запит прес-секретарю Мартиненка з пропозицією прокоментувати факт зустрічі і зміст файлу, його автентичність і вірогідність його монтажу, якщо зустріч дійсно мала місце. Відповіді поки не отримано.

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