Президент Єврокомісії: Україна отримає безвізовий режим до літа

Жан-Клод Юнкер на зустрічі в Брюсселі з прем'єром Володимиром Гройсманом припустив, що візова лібералізація для українців настане "до літа"

Україна до літа 2017 року отримає безвізовий режим з країнами Європейського Союзу. Про це президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом в Брюсселі.

"Ми обговорили питання візової лібералізації - це станеться до літа", - припустив він.

Щоб Україна отримала безвізовий режим з Євросоюзом, за відповідну постанову повинен спочатку проголосувати Європарламент, після чого рішення потрапить на затвердження до Ради ЄС.

У жовтні 2016 Юнкер під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком підтвердив виконання Україною всіх критеріїв для надання безвізового режиму.

24 листопада 2016 року президент Євроради Дональд Туск за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що члени ЄС вирішили - Україна "прекрасно" виконала свою роботу і готова до безвізового режиму.

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