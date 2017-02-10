Президент Єврокомісії: Україна отримає безвізовий режим до літа
Україна до літа 2017 року отримає безвізовий режим з країнами Європейського Союзу. Про це президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом в Брюсселі.
"Ми обговорили питання візової лібералізації - це станеться до літа", - припустив він.
Щоб Україна отримала безвізовий режим з Євросоюзом, за відповідну постанову повинен спочатку проголосувати Європарламент, після чого рішення потрапить на затвердження до Ради ЄС.
У жовтні 2016 Юнкер під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком підтвердив виконання Україною всіх критеріїв для надання безвізового режиму.
24 листопада 2016 року президент Євроради Дональд Туск за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що члени ЄС вирішили - Україна "прекрасно" виконала свою роботу і готова до безвізового режиму.
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