Глава МЗС Литви: Санкції проти Росії не можна скасовувати

Глава МЗС Литви прокоментував в Авдіївці можливе скасування санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що поки не можна скасовувати санкції проти країни-агресора Росії. Про це він заявив сьогодні в Авдіївці, передає кореспондент LIGA.net.

"Я думаю, що тут не те, що не на часі, але і морально, і політично і з правових якихось причин цього не можна просто робити", - сказала глава МЗС Литви.

Після відвідин таких місць, як Авдіївка, за його словами, виникає певний емоційний заряд. "Думаю, що кожна людина це відчуває", - сказав Лінкявічус.

Він додав, що за один концерт в Литві було зібрано 130 тис євро для жителів Донбасу.

"Ми виділимо 40 тисяч євро через Червоний Хрест і 40 тисяч через уряд, радимося, що потрібно, будматеріали, генератори, напевно. Ось так - крок кроком хоч щось відчутно зробити, допомогти людям. Разом до перемоги", - наголосив глава МЗС Литви.

10 лютого Лінкявічус заявив після огляду обстріляних бойовиками об'єктів в Авдіївці про необхідність підтримки українців.

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