Європарламент сьогодні проведе термінові дебати про Донбас
14.02.2017 10:26
У дебатах візьме участь верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні
Фото: EPA
Європейський парламент у вівторок, 14 лютого, проведе дебати про погіршення ситуації на сході України. Відповідне питання було терміново включене до порядку денного пленарної сесії законодавчого органу, яка проходить на цьому тижні в Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.
Серед учасників дебатів - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
У той же час відзначається, що за результатами дебатів Європарламент не братиме на цій сесії резолюцію по Україні.
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Раніше сьогодні, 14 лютого, повідомлялося, що в Донецькій області з 10 по 11 лютого Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала скорочення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попередньою добою, зазначивши при цьому збільшення кількості вибухів - з 180 до 330.
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Серед учасників дебатів - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
У той же час відзначається, що за результатами дебатів Європарламент не братиме на цій сесії резолюцію по Україні.
Читайте також: Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці на наступному тижні
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