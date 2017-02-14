Європарламент сьогодні проведе термінові дебати про Донбас

У дебатах візьме участь верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

Фото: EPA





Серед учасників дебатів - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки



У той же час відзначається, що за результатами дебатів Європарламент не братиме на цій сесії резолюцію по Україні.



Європейський парламент у вівторок, 14 лютого, проведе дебати про погіршення ситуації на сході України. Відповідне питання було терміново включене до порядку денного пленарної сесії законодавчого органу, яка проходить на цьому тижні в Страсбурзі, повідомляє Укрінформ Серед учасників дебатів - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні У той же час відзначається, що за результатами дебатів Європарламент не братиме на цій сесії резолюцію по Україні. Читайте також: Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці на наступному тижні

Раніше сьогодні , 14 лютого, повідомлялося , що в Донецькій області з 10 по 11 лютого Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала скорочення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попередньою добою , зазначивши при цьому збільшення кількості вибухів - з 180 до 330 .



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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