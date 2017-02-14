Мінгареллі: Влітку українці зможуть їздити в Європу без віз

Представник ЄС в Україні Мінгареллі розраховує, що влітку українці їздитимуть до Європи без віз, оскільки вони, без сумніву, заслуговують на це

Хюг Мінгареллі

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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