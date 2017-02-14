Мінгареллі: Влітку українці зможуть їздити в Європу без віз
14.02.2017 12:19
Представник ЄС в Україні Мінгареллі розраховує, що влітку українці їздитимуть до Європи без віз, оскільки вони, без сумніву, заслуговують на це
Хюг Мінгареллі
Представник Європейського Союзу в Україні розраховує, що влітку українці зможуть їздити в Європу без віз. Про це глава представництва ЄС в Україні Хюг Мингареллі заявив в своєму виступі на форумі "Пріоритети року реформ", передає кореспондент LIGA.net.
"Сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати в ЄС без віз. Громадяни України, без сумніву, заслуговують на це", - сказав він.
У МЗС України очікують, що ЄС прийме рішення про введення безвізового режиму з Україною до президентських виборів у Франції, які пройдуть в квітні-травні 2017 року.
"Сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати в ЄС без віз. Громадяни України, без сумніву, заслуговують на це", - сказав він.
У МЗС України очікують, що ЄС прийме рішення про введення безвізового режиму з Україною до президентських виборів у Франції, які пройдуть в квітні-травні 2017 року.
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