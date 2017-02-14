USD:  27.04  27.42   EUR:  28.53  29.21  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Мінгареллі: Влітку українці зможуть їздити в Європу без віз

14.02.2017 12:19
Представник ЄС в Україні Мінгареллі розраховує, що влітку українці їздитимуть до Європи без віз, оскільки вони, без сумніву, заслуговують на це
Мінгареллі: Влітку українці зможуть їздити в Європу без віз
Хюг Мінгареллі
Представник Європейського Союзу в Україні розраховує, що влітку українці зможуть їздити в Європу без віз. Про це глава представництва ЄС в Україні Хюг Мингареллі заявив в своєму виступі на форумі "Пріоритети року реформ", передає кореспондент LIGA.net.

"Сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати в ЄС без віз. Громадяни України, без сумніву,  заслуговують на це", - сказав він.

У МЗС України очікують, що ЄС прийме рішення про введення безвізового режиму з Україною до президентських виборів у Франції, які пройдуть в квітні-травні 2017 року.

Читайте також: Мінгареллі: Україну можна похвалити за досягнуте в 2016 році

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
гороскоп быка
 