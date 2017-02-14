Справа Сущенка: МЗС вимагає повернути журналіста в Україну
14.02.2017 16:48
МЗС України вимагає від російської влади негайно припинити розправу над українським журналістом Романом Сущенком
Роман Сущенко (фото - скріншот відео)
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду щодо законності продовження арешту українського журналіста, який незаконно утримується в РФ. Про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду залишити без змін постанову Лефортовського районного суду Москви від 25 січня 2017 року про продовження до 30 квітня 2017 року строку тримання під вартою Роману Сущенку, який незаконно затриманий в Росії за сфальсифікованими звинуваченнями" , - йдеться в коментарі МЗС.
У МЗС підкреслили, що чергова відмова в повторно внесеному стороною захисту клопотанні про зміну запобіжного заходу не пов'язана з триманням під вартою і проведенням судових слухань у закритому режимі.
"Відмова допустити українського консула до участі в судовому засіданні підтверджує упередженість російських судових органів при розгляді справи Романа Сущенка і ъъ політичну вмотивованість", - йдеться в повідомленні.
МЗС зазначає, що психологічний тиск російських судів на Сущенка і політична доцільність в справі переконливо свідчать про ъъ сфабрикованій замовний характер
"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської влади негайно припинити розправу над громадянином України Романом Сущенком, звільнити його як безпідставно затриманого і забезпечити повернення в Україну", - підкреслюється в коментарі.
14 лютого повідомлялося, що Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, відхиливши апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна.
2 жовтня 2016 року російські ЗМІ повідомили про затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка, який приїхав в РФ в особистій справі. У ФСБ заявили, що затриманий є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства спростували.
7 жовтня журналісту пред'явили звинувачення в шпигунстві і заарештували.
У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій зажадала від Росії звільнити Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.
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"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського міського суду залишити без змін постанову Лефортовського районного суду Москви від 25 січня 2017 року про продовження до 30 квітня 2017 року строку тримання під вартою Роману Сущенку, який незаконно затриманий в Росії за сфальсифікованими звинуваченнями" , - йдеться в коментарі МЗС.
У МЗС підкреслили, що чергова відмова в повторно внесеному стороною захисту клопотанні про зміну запобіжного заходу не пов'язана з триманням під вартою і проведенням судових слухань у закритому режимі.
"Відмова допустити українського консула до участі в судовому засіданні підтверджує упередженість російських судових органів при розгляді справи Романа Сущенка і ъъ політичну вмотивованість", - йдеться в повідомленні.
МЗС зазначає, що психологічний тиск російських судів на Сущенка і політична доцільність в справі переконливо свідчать про ъъ сфабрикованій замовний характер
"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської влади негайно припинити розправу над громадянином України Романом Сущенком, звільнити його як безпідставно затриманого і забезпечити повернення в Україну", - підкреслюється в коментарі.
14 лютого повідомлялося, що Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, відхиливши апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна.
2 жовтня 2016 року російські ЗМІ повідомили про затримання в Москві українського журналіста Романа Сущенка, який приїхав в РФ в особистій справі. У ФСБ заявили, що затриманий є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства спростували.
7 жовтня журналісту пред'явили звинувачення в шпигунстві і заарештували.
У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій зажадала від Росії звільнити Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.
Читайте также: Клімкін: Арешт Сущенка - це інцидент навіть за межами політики
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