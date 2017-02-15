У Мінську йдуть засідання підгруп контактної групи по Донбасу

Робочі підгрупи обговорюють питання безпеки, політичні та гуманітарні питання

У Мінську проходять засідання робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter Зокрема, проходять засідання підгруп з питань безпеки, політичних і гуманітарних питань.Сьогодні в другій половині дня в Мінську очікується засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якому обговорять питання безпеки та звільнення заручників.В результаті бойових дій в Донбасі за минулу добу, 13 лютого 2017 року, жоден український військовослужбовець не загинув , проте один боєць був поранений. Бойовики 72 рази обстріляли позиції ВСУ в Донбасі.

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