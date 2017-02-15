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У Мінську йдуть засідання підгруп контактної групи по Донбасу

15.02.2017 11:05
Робочі підгрупи обговорюють питання безпеки, політичні та гуманітарні питання
У Мінську йдуть засідання підгруп контактної групи по Донбасу
Фото: twitter.com/BelarusMID

У Мінську проходять засідання робочих підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter.

Зокрема, проходять засідання підгруп з питань безпеки, політичних і гуманітарних питань.

Сьогодні в другій половині дня в Мінську очікується засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якому обговорять питання безпеки та звільнення заручників.

В результаті бойових дій в Донбасі за минулу добу, 13 лютого 2017 року, жоден український військовослужбовець не загинув, проте один боєць був поранений. Бойовики 72 рази обстріляли позиції ВСУ в Донбасі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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