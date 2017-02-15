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Полторак: Воїни-афганці виховали нове покоління героїв АТО

15.02.2017 11:27
Бойовий досвід, набутий в афганській війні, дозволив виховати нове покоління військових, які виконують завдання в зоні АТО, і зберегти багато життів
Полторак: Воїни-афганці виховали нове покоління героїв АТО
Фото: facebook.com/Степан Полторак
Сьогодні Україна з глибокою повагою згадує учасників бойових дій, яким довелося виконувати службові обов'язки на території інших держав. Про це повідомив глава Міноборони Степан Полторак в Facebook.

Він зазначив, що за межами нашої держави найбільше українців пройшло через горнило Афганістану.

"28 років тому для воїнів-афганців закінчилася та вже далека зараз війна. Однак вони одними з перших майже три роки тому викликалися захищати Донбас від окупантів. Бойовий досвід, набутий під час афганської війни, інших локальних війн і миротворчих операцій, дозволив виховати нове покоління солдат і офіцерів, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції і зберегти чимало життів", - підкреслив Полторак.

Міністр оборони подякував учасникам бойових дій за вагомий внесок у патріотичне виховання майбутніх захисників України.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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