Полторак: Воїни-афганці виховали нове покоління героїв АТО

Бойовий досвід, набутий в афганській війні, дозволив виховати нове покоління військових, які виконують завдання в зоні АТО, і зберегти багато життів

Фото: facebook.com/Степан Полторак

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Він зазначив, що за межами нашої держави найбільше українців пройшло через горнило Афганістану.



"28 років тому для воїнів-афганців закінчилася та вже далека зараз війна. Однак вони одними з перших майже три роки тому викликалися захищати Донбас від окупантів. Бойовий досвід, набутий під час афганської війни, інших локальних війн і миротворчих операцій, дозволив виховати нове покоління солдат і офіцерів, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції і зберегти чимало життів", - підкреслив Полторак.



Міністр оборони подякував учасникам бойових дій за вагомий внесок у патріотичне виховання майбутніх захисників України.



Сьогодні Україна з глибокою повагою згадує учасників бойових дій, яким довелося виконувати службові обов'язки на території інших держав. Про це повідомив глава Міноборони Степан Полторак Він зазначив, що за межами нашої держави найбільше українців пройшло через горнило Афганістану."28 років тому для воїнів-афганців закінчилася та вже далека зараз війна. Однак вони одними з перших майже три роки тому викликалися захищати Донбас від окупантів. Бойовий досвід, набутий під час афганської війни, інших локальних війн і миротворчих операцій, дозволив виховати нове покоління солдат і офіцерів, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції і зберегти чимало життів", - підкреслив Полторак.Міністр оборони подякував учасникам бойових дій за вагомий внесок у патріотичне виховання майбутніх захисників України. Читайте також: Війна Росії проти України: останні події в Донбасі Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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