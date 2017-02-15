Пєсков: Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму

За словами прес-секретаря Путіна, в Кремлі сподіваються донести свою позицію щодо Криму до президента Трампа

Росія не обговорюватиме зі США питання повернення Криму, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков . Так він прокоментував заяву прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера про те, що Дональд Трамп чекає повернення Криму Україні. Про це повідомляє Бі-бі-сі "Ця тема не обговорюватиметься, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами", - цитує Пєскова Інтерфакс.Журналісти на щоденному брифінгу попросили прокоментувати слова Спайсера, а також запитали, чи піднімав Трамп тему Криму під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним "Ні, не піднімав", - відповів Пєсков. За його словами, в Кремлі сподіваються донести свою позицію щодо Криму до президента Трампа. "Ми також розраховуємо, що все-таки контакти будуть налагоджені, і нам випаде можливість по-діловому, спокійно і конструктивно доносити свою аргументацію до американських партнерів", - сказав прес-секретар Путіна."Президент Трамп дав дуже ясно зрозуміти, що він очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту на Україні і поверне Крим", - заявив Спайсер, підкресливши, що Трамп хотів би співпрацювати з Росією.Раніше заяву прес-секретаря Білого дому прокоментував російський МЗС. "Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації", - сказала журналістам офіційний представник міністерства Марія Захарова.А спікер Держдуми В'ячеслав Володін нагадав про передвиборчі обіцянки Трампа і сказав, що їх потрібно виконувати. "Дочекаємося прямих слів президента США. І взагалі необхідно виходити з виконання передвиборних програм", - заявив він Інтерфаксу, нагадавши, що Трамп обіцяв "вибудувати відносини з Росією". "Якщо він відмовиться від своїх передвиборних зобов'язань - це вже питання до нього", - сказав Володін.14 лютого офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що Президент США Дональд Трамп чекає від Російської Федерації повернення Криму Україні.Спайсер нагадав, що на засіданні Радбезу ООН на початку лютого нова представник США в ООН Ніккі Хейлі засудила незаконну анексію Криму."Складна ситуація на сході України вимагає чіткого і рішучого засудження дій Росії", - процитував представник Трампа заяву Хейлі на засіданні Радбезу.Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною

Читайте також: Трамп про Донбас: Не знаємо точно, що там відбувається, але з'ясуємо



Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.