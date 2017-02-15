Луценко: Перспективи в частині справ про Сім'ю Януковича не видно
15.02.2017 14:21
Глава ГПУ зізнався, що слідство по Арбузову, Богатирьовій, Каськіву, Калєтніку та братам Клюєвим пробуксовує, а прогрес є тільки по Табачнику
Юрій Луценко
Генеральний прокурор Юрій Луценко не бачить "помітної" перспективи в розслідуванні кримінальних проваджень по шести чиновникам режиму екс-диктатора Віктора Януковича. Про це він заявив на нараді за підсумками роботи ГПУ в 2016 році, передає кореспондент LIGA.net.
"Найголовніша проблема - довести до логічного завершення провадження у представників злочинного режиму Януковича. Я говорю про це відверто, тому що суспільство ніколи не повірить в ефективність Генеральної прокуратури України, поки не буде поставлена крапка в питанні про те, хто довів країну до злиднів, протистояння, війни та окупації ", - зазначив він.
За його словами, слідчі центрального апарату з 2014 року розслідують близько десяти таких кримінальних проваджень.
"Але до сих пір триває слідство по Арбузову, Богатирьовій, Каськіву, Калєтніку, братам Клюєвим, де я не бачу помітної перспективи", - поскаржився глава ГПУ.
Луценко додав, що єдиний прогрес станом на кінець минулого року було досягнуто в справі Дмитра Табачника - колишнього міністра освіти і науки часів Януковича.
"Наскільки я пам'ятаю, вже повернули (або в процесі повернення) Міністерству освіти, ряд приміщень, якими заволодів тодішній міністр. І після проведення відповідних експертиз, наскільки я розумію, ми будемо готові йти до суду", - сказав він.
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"Найголовніша проблема - довести до логічного завершення провадження у представників злочинного режиму Януковича. Я говорю про це відверто, тому що суспільство ніколи не повірить в ефективність Генеральної прокуратури України, поки не буде поставлена крапка в питанні про те, хто довів країну до злиднів, протистояння, війни та окупації ", - зазначив він.
За його словами, слідчі центрального апарату з 2014 року розслідують близько десяти таких кримінальних проваджень.
"Але до сих пір триває слідство по Арбузову, Богатирьовій, Каськіву, Калєтніку, братам Клюєвим, де я не бачу помітної перспективи", - поскаржився глава ГПУ.
Луценко додав, що єдиний прогрес станом на кінець минулого року було досягнуто в справі Дмитра Табачника - колишнього міністра освіти і науки часів Януковича.
"Наскільки я пам'ятаю, вже повернули (або в процесі повернення) Міністерству освіти, ряд приміщень, якими заволодів тодішній міністр. І після проведення відповідних експертиз, наскільки я розумію, ми будемо готові йти до суду", - сказав він.
Читайте також: Держфінмоніторинг: Янукович і "сім'я" відмили близько 202 млрд грн"Але по інших справах я бачу тільки наміри. Тому створення окремого департаменту, який займається цими питаннями, стало вимогою часу. Від пана Басова, який очолює це управління, вимагаю конкретних результатів в першому півріччі. Більше часу нам не відпущено", - підкреслив генпрокурор.
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