Луценко: Перспективи в частині справ про Сім'ю Януковича не видно

Глава ГПУ зізнався, що слідство по Арбузову, Богатирьовій, Каськіву, Калєтніку та братам Клюєвим пробуксовує, а прогрес є тільки по Табачнику

Генеральний прокурор Юрій Луценко не бачить "помітної" перспективи в розслідуванні кримінальних проваджень по шести чиновникам режиму екс-диктатора Віктора Януковича . Про це він заявив на нараді за підсумками роботи ГПУ в 2016 році, передає кореспондент LIGA.net "Найголовніша проблема - довести до логічного завершення провадження у представників злочинного режиму Януковича. Я говорю про це відверто, тому що суспільство ніколи не повірить в ефективність Генеральної прокуратури України, поки не буде поставлена ​​крапка в питанні про те, хто довів країну до злиднів, протистояння, війни та окупації ", - зазначив він.За його словами, слідчі центрального апарату з 2014 року розслідують близько десяти таких кримінальних проваджень."Але до сих пір триває слідство по Арбузову Калєтніку , братам Клюєвим, де я не бачу помітної перспективи", - поскаржився глава ГПУ.Луценко додав, що єдиний прогрес станом на кінець минулого року було досягнуто в справі Дмитра Табачника - колишнього міністра освіти і науки часів Януковича."Наскільки я пам'ятаю, вже повернули (або в процесі повернення) Міністерству освіти, ряд приміщень, якими заволодів тодішній міністр. І після проведення відповідних експертиз, наскільки я розумію, ми будемо готові йти до суду", - сказав він.

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