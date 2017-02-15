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Трамп про захоплення Криму Росією: Обама був занадто м'який

15.02.2017 15:28
Президент США Дональд Трамп нагадав, що Росія захопила Крим при адміністрації Барака Обами
Трамп про захоплення Криму Росією: Обама був занадто м'який
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп нагадав, що Крим був окупований Росією під час президентства Барака Обами. Про це він написав у своєму  Twitter.

"Крим був узятий Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'яким з Росією?" - Написав Трамп.

14 лютого 2017 року у Трампа заявили, що США чекають від Росії повернення Криму Україні і вжиття заходів для деескалації в Донбасі.

Глава оборонного комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров заявив, що Кримський півострів, який російські війська окупувала в 2014 році, нібито не може бути "предметом торгу між РФ і США".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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