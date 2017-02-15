Трамп про захоплення Криму Росією: Обама був занадто м'який
15.02.2017 15:28
Президент США Дональд Трамп нагадав, що Росія захопила Крим при адміністрації Барака Обами
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп нагадав, що Крим був окупований Росією під час президентства Барака Обами. Про це він написав у своєму Twitter.
"Крим був узятий Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'яким з Росією?" - Написав Трамп.
14 лютого 2017 року у Трампа заявили, що США чекають від Росії повернення Криму Україні і вжиття заходів для деескалації в Донбасі.
Глава оборонного комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров заявив, що Кримський півострів, який російські війська окупувала в 2014 році, нібито не може бути "предметом торгу між РФ і США".
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"Крим був узятий Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'яким з Росією?" - Написав Трамп.
14 лютого 2017 року у Трампа заявили, що США чекають від Росії повернення Криму Україні і вжиття заходів для деескалації в Донбасі.
Глава оборонного комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров заявив, що Кримський півострів, який російські війська окупувала в 2014 році, нібито не може бути "предметом торгу між РФ і США".
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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