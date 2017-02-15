МЗС Німеччини пропонує зустріч в нормандському форматі в Мюнхені
15.02.2017 18:18
Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель запропонував провести зустріч нормандської четвірки на полях Мюнхенської конференції з безпеки
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (фото - EPA)
Міністерство закордонних справ Німеччини пропонує провести зустріч нормандської четвірки по Донбасу на полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 17-19 лютого 2017 року. Про це заявив в середу, 15 лютого, представник німецького МЗС Себастіан Фішер, повідомляє Укрінформ.
"Міністр закордонних справ (Німеччини - ред.) запросив французького, російського і українського колег для зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться в рамках Мюнхенської конференції з безпеки", - сказав він.
За словами Фішера, мова на зустрічі в першу чергу піде про припинення вогню в районі Авдіївки, про відведення військ і важких озброєнь від лінії розмежування. Міністри також обговорять наступні кроки щодо виконання мінських домовленостей, підкреслив німецький дипломат.
8 лютого 2017 року повідомлялося, що переговори глав МЗС країн нормандської четвірки про ситуацію в Донбасі можуть відбутися наступного тижня в німецькому Бонні.
Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі може відбутися 17 лютого.
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"Міністр закордонних справ (Німеччини - ред.) запросив французького, російського і українського колег для зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться в рамках Мюнхенської конференції з безпеки", - сказав він.
За словами Фішера, мова на зустрічі в першу чергу піде про припинення вогню в районі Авдіївки, про відведення військ і важких озброєнь від лінії розмежування. Міністри також обговорять наступні кроки щодо виконання мінських домовленостей, підкреслив німецький дипломат.
Читайте також: На зустрічі в нормандському форматі обговорять вибори в ДонбасіЦе буде перша зустріч в нормандському форматі за участю нещодавно призначеного міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля.
8 лютого 2017 року повідомлялося, що переговори глав МЗС країн нормандської четвірки про ситуацію в Донбасі можуть відбутися наступного тижня в німецькому Бонні.
Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі може відбутися 17 лютого.
Читайте також: Клімкін розповів, в чому важливість Мюнхенської конференції-2017
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