Оппоблок саботує засідання КСУ про антикорупційний закон
16.02.2017 11:34
Причини неявки депутати Олександр Долженков, Юрій Мірошниченко, Василь Німченко та Дмитро Шпенов суду не пояснили, розповів глава КСУ
Конституційний Суд України в черговий раз відклав розгляд справи по антикорупційним законом через повторну неявку на засідання депутатів Опозиційного блоку. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net.
Після наради голова КСУ Юрій Баулін оголосив про перенесення розгляду справи.
"Представники суб'єкта права на конституційне подання вдруге не з'явилися на засідання з причин, які вони нам не пояснили. Суд вважає це проявом неповаги до Конституційного Суду України", - сказав він.
У зв'язку з неявкою представників Оппоблока суд направить лист суб'єкту конституційного подання з інформацією про те, чому не розглядається справа. Також в КСУ вирішили попросити тих, хто зробив подання, і президента Петра Порошенка забезпечити явку представників до суду.
Представники суб'єкта права на конституційне подання (депутати Олександр Долженков, Юрій Мірошниченко, Василь Німченко та Дмитро Шпенов) вже вдруге не приходять на засідання КСУ: в перший раз розгляд справи через їх неявку було відкладено 22 грудня 2016 року.
Після наради голова КСУ Юрій Баулін оголосив про перенесення розгляду справи.
"Представники суб'єкта права на конституційне подання вдруге не з'явилися на засідання з причин, які вони нам не пояснили. Суд вважає це проявом неповаги до Конституційного Суду України", - сказав він.
У зв'язку з неявкою представників Оппоблока суд направить лист суб'єкту конституційного подання з інформацією про те, чому не розглядається справа. Також в КСУ вирішили попросити тих, хто зробив подання, і президента Петра Порошенка забезпечити явку представників до суду.
Представники суб'єкта права на конституційне подання (депутати Олександр Долженков, Юрій Мірошниченко, Василь Німченко та Дмитро Шпенов) вже вдруге не приходять на засідання КСУ: в перший раз розгляд справи через їх неявку було відкладено 22 грудня 2016 року.
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Суб'єкти конституційного подання просили КСУ розглянути, чи відповідають Конституції ряд положень закону про протидію корупції. Наприклад, положення про те, що членами сім'ї є повнолітні діти, батьки, інші особи, які проживають разом і пов'язані спільним побутом. А також положення, за яким НАЗК має прямий доступ до баз даних органів влади і може користуватися урядовими системами зв'язку, іншими мережами спецзв'язку.
Крім цього, автори подання сумніваються в конституційності статті 366.1, по якій за декларування завідомо недостовірної інформації посадові особи можуть отримати до двох років позбавлення волі.
На думку авторів подання, такі положення закону "порушують конституційний принцип верховенства права, індивідуальної відповідальності, заборони втручатися в особисте життя і поширювати конфіденційну інформацію".
Читайте також: Чому потрібно змінювати головний антикорупційний закон
Суб'єкти конституційного подання просили КСУ розглянути, чи відповідають Конституції ряд положень закону про протидію корупції. Наприклад, положення про те, що членами сім'ї є повнолітні діти, батьки, інші особи, які проживають разом і пов'язані спільним побутом. А також положення, за яким НАЗК має прямий доступ до баз даних органів влади і може користуватися урядовими системами зв'язку, іншими мережами спецзв'язку.
Крім цього, автори подання сумніваються в конституційності статті 366.1, по якій за декларування завідомо недостовірної інформації посадові особи можуть отримати до двох років позбавлення волі.
На думку авторів подання, такі положення закону "порушують конституційний принцип верховенства права, індивідуальної відповідальності, заборони втручатися в особисте життя і поширювати конфіденційну інформацію".
Читайте також: Чому потрібно змінювати головний антикорупційний закон
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