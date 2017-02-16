Оппоблок саботує засідання КСУ про антикорупційний закон

Суб'єкти конституційного подання просили КСУ розглянути, чи відповідають Конституції ряд положень закону про протидію корупції.

Наприклад, положення про те, що членами сім'ї є повнолітні діти, батьки, інші особи, які проживають разом і пов'язані спільним побутом.

А також положення, за яким НАЗК має прямий доступ до баз даних органів влади і може користуватися урядовими системами зв'язку, іншими мережами спецзв'язку.





Крім цього, автори подання сумніваються в конституційності статті 366.1, по якій за декларування завідомо недостовірної інформації посадові особи можуть отримати до двох років позбавлення волі.





На думку авторів подання, такі положення закону "порушують конституційний принцип верховенства права, індивідуальної відповідальності, заборони втручатися в особисте життя і поширювати конфіденційну інформацію".