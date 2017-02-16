Порошенко скликає засідання РНБО: обговорять блокаду і вугілля
16.02.2017 12:58
Раднацбез займеться розглядом варіантів розв'язання проблеми із енергобезпекою країни, що розкрилися в результаті блокади окупованого Донбасу
Петро Порошенко
Сьогодні, 16 лютого, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України буде розглянуто питання про прийняття невідкладних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці країни. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент LIGA.net.
"Сьогодні на засіданні РНБО буде розглянуто питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Будемо приймати додаткові рішення про диверсифікацію джерел постачання енергетичного вугілля, не забуваючи про те, що вугілля, що видобувається на окупованих територіях, теж наше, українське... Ми обов'язково знайдемо оптимальні шляхи розблокування. Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії розмежування", - сказав він.
"Ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію розмежування. Силові структури отримали доручення про посилення боротьби з контрабандою, і до контролю не просто можливо, а й бажано залучення народних депутатів і громадськості... Я дуже добре розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію (блокади, - ред.). Ця емоція є природною для суспільства, втомленого від декількох років війни. Але тим політикам, які цією емоцією скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не пробачу їх цинізму і безвідповідальності", - заявив Порошенко.
"Сьогодні на засіданні РНБО буде розглянуто питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Будемо приймати додаткові рішення про диверсифікацію джерел постачання енергетичного вугілля, не забуваючи про те, що вугілля, що видобувається на окупованих територіях, теж наше, українське... Ми обов'язково знайдемо оптимальні шляхи розблокування. Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії розмежування", - сказав він.
Читайте також: В ЄС закликають зняти блокаду окупованого ДонбасуЗа словами глави держави, вчора у нього на Банковій була нарада, в якій брав участь і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію розмежування. Силові структури отримали доручення про посилення боротьби з контрабандою, і до контролю не просто можливо, а й бажано залучення народних депутатів і громадськості... Я дуже добре розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію (блокади, - ред.). Ця емоція є природною для суспільства, втомленого від декількох років війни. Але тим політикам, які цією емоцією скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не пробачу їх цинізму і безвідповідальності", - заявив Порошенко.
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15 січня 2017 року декілька нардепів та інших учасників акції на перегоні Світланове-Шипілове в Луганській області розмістили загородження і оголосили про початок "безстрокової акції по блокаді торгівлі з ОРДЛО". 11 лютого був заблокований перегін Ясинувата-Костянтинівка, а 25 січня - ділянка Гірський-Золоте на залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.
Глава СБУ Василь Грицак розкритикував участь депутатів в подібних акціях. За фактом блокування залізниці відкрили провадження.
26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука виступив проти блокади, а 27 січня губернатор Донецької області Павло Жебрівський заявив, що виступає за "врегульовану законодавчо" торгівлю з ОРДЛО. Його колега з Луганської області Юрій Гарбуз зазаначив, що блокада "несе загрозу енергобезпеці України".
10 лютого глава Міненерго Ігор Насалик сказав, що в разі відмови від вугілля з ОРДЛО "доведеться знайти" додатково близько 15 млрд грн, а пізніше глава уряду Володимир Гройсман заявив, що "альтернативи вугіллю з ОРДЛО немає", чим викликав шквал критики на адресу влади через те, що через майже три роки війни не проведена адекватна диверсифікація поставок енергоносіїв, внаслідок чого виникла нинішня конфліктна ситуація.
16 лютого розвідка Міноборони заявила, що через блокаду до бойовиків масово йдуть звільнені робітники заводів ОРДЛО.
Керівництво блокади стверджує, що у Світланове за 21 день не пропущено 15120 вагонів, біля Бахмута - приблизно 23400 вагонів за 13 днів, а на станції Кривий Торець - близько 15600 вагонів за п'ять днів.
Глава СБУ Василь Грицак розкритикував участь депутатів в подібних акціях. За фактом блокування залізниці відкрили провадження.
26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука виступив проти блокади, а 27 січня губернатор Донецької області Павло Жебрівський заявив, що виступає за "врегульовану законодавчо" торгівлю з ОРДЛО. Його колега з Луганської області Юрій Гарбуз зазаначив, що блокада "несе загрозу енергобезпеці України".
10 лютого глава Міненерго Ігор Насалик сказав, що в разі відмови від вугілля з ОРДЛО "доведеться знайти" додатково близько 15 млрд грн, а пізніше глава уряду Володимир Гройсман заявив, що "альтернативи вугіллю з ОРДЛО немає", чим викликав шквал критики на адресу влади через те, що через майже три роки війни не проведена адекватна диверсифікація поставок енергоносіїв, внаслідок чого виникла нинішня конфліктна ситуація.
16 лютого розвідка Міноборони заявила, що через блокаду до бойовиків масово йдуть звільнені робітники заводів ОРДЛО.
Керівництво блокади стверджує, що у Світланове за 21 день не пропущено 15120 вагонів, біля Бахмута - приблизно 23400 вагонів за 13 днів, а на станції Кривий Торець - близько 15600 вагонів за п'ять днів.
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