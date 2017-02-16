Порошенко скликає засідання РНБО: обговорять блокаду і вугілля

Сьогодні, 16 лютого, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України буде розглянуто питання про прийняття невідкладних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці країни. Про це заявив президент Петро Порошенко , передає кореспондент LIGA.net "Сьогодні на засіданні РНБО буде розглянуто питання про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України. Будемо приймати додаткові рішення про диверсифікацію джерел постачання енергетичного вугілля, не забуваючи про те, що вугілля, що видобувається на окупованих територіях, теж наше, українське... Ми обов'язково знайдемо оптимальні шляхи розблокування. Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії розмежування", - сказав він.

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За словами глави держави, вчора у нього на Банковій була нарада, в якій брав участь і прем'єр-міністр

Володимир Гройсман.



"Ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію розмежування. Силові структури отримали доручення про посилення боротьби з контрабандою, і до контролю не просто можливо, а й бажано залучення народних депутатів і громадськості... Я дуже добре розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію (блокади, - ред.). Ця емоція є природною для суспільства, втомленого від декількох років війни. Але тим політикам, які цією емоцією скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не пробачу їх цинізму і безвідповідальності", - заявив Порошенко.





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