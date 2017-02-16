Холодницький: Розслідування "газової справи" частково завершено

У звинуваченні будуть фігурувати дев'ять підозрюваних. У той же час щодо Онищенка може бути розпочато заочне розслідування, зазначили в САП

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про часткове завершення досудового розслідування щодо "газової справи", в якій, зокрема, фігурує народний депутат Олександр Онищенко . Про це він написав у своєму Facebook "Прокурором САП - процесуальним керівником підписано та вручено детективу НАБУ доручення на здійснення повідомлення у так званій "газовій справі" про те, що зібрані у провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акта і стороні захисту надається право знайомитися з матеріалами справи", - повідомив Холодницький .За його словами, терміни передачі матеріалів кримінального провадження та обвинувального акта до суду залежать від сторони захисту і часу, необхідного їй для ознайомлення з матеріалами."Було різне. І адвокати, які збігали з судових засідань, і спроби "затримати" прокурора, і часті виклики швидкої медичної допомоги під час судової промови. Але ніякий саботаж, що прокляття і провокації не зупинили антикорупційних прокурорів на шляху збору якісної і переконливої доказової бази, яку, сподіваюся, суд об'єктивно оцінить і в розумні терміни прийме справедливе і законне рішення", - підкреслив глава САП.

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Холодницький зазначив, що в завершеній частині розслідування "газової справи" фігурують дев'ять підозрюваних, семеро з яких зараз перебувають під вартою, один (жінка) перебуває під цілодобовим домашнім арештом, ще одному підозрюваному призначена застава в розмірі 20 млн грн.



"Всі інші підозрювані на чолі з Олександром Онищенком, рішення по якому від Бюро Інтерполу Україна чекає, на мою думку, безпрецедентно довго, знайдуть своє місце в обвинувальному акті, який також буде направлений в суд за результатами спеціального досудового розслідування", - підкреслив глава САП , маючи на увазі процедуру заочного розслідування.



6 жовтня 2016 року Холодницький

повідомив , що прокуратура направила до Росії запит про екстрадицію з Великобританії Онищенка, якого в Україні підозрюють в організації схеми з перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються в суму близько трьох мільярдів гривень.



17 червня 2016 року генпрокурор

Юрій Луценко підписав і направив до Верховної Ради подання САП про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенкоаяк одного з організаторів корупційної схеми із перепродажу газу. 29 червня парламент задовольнив подання. Скориставшись депутатською недоторканністю, Онищенко







покинув Україну, відправившись в РФ, а пізніше - до Великобританії.

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