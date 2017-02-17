СБУ запобігла державні збитки на 9 млрд грн
17.02.2017 12:07
Для мінімізації російської економічної експансії застосовані спеціальні обмежувальні санкції до 125 юридичних та 77 фізичних осіб з РФ
Підрозділи контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ в 2016 році запобігли збитки державного бюджету майже 9,3 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби повернули в державну і комунальну власність фінансово-матеріальні цінності майже 700 млн грн.
Протягом 2016 року СБУ в рамках масштабної операції не допустила розтрату 6,2 млрд грн держкоштів на соціальні виплати псевдопереселенцям з тимчасово окупованих територій.
В рамках кримінальних проваджень, відкритих за матеріалами підрозділів економічної безпеки СБУ, арештовано майна та коштів на рахунках на суму 5,5 млрд грн.
З початку 2017 сума арештованого майна вже становить майже 10 млрд грн.
Станом на першу декаду лютого поточного року співробітники СБУ також попередили державні збитки на більш ніж 170 млн грн, відновлено права державних і комунальних структур майже 160 млн грн.
В рамках досудового розслідування, відкритого за матеріалами СБУ, забезпечено повернення до бюджету 59,8 млн грн, які були присвоєні при будівництві дитячої лікарні Охматдит.
Для мінімізації російської економічної експансії, за пропозиціями СБУ, указом президента застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до 125 юридичним та 77 фізичним особам з РФ.
Головним завданням підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ є попередження та запобігання зовнішнього впливу і втручання в роботу державних установ і підприємств критичної інфраструктури. Ключовим аспектом ефективності роботи є забезпечення безперебійного функціонування державного сектора економіки.
У той же час, відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, до функцій і повноваження економічних підрозділів СБУ не входить розслідування кримінальних проваджень та повернення коштів до державного бюджету.
Напередодні в СБУ заявили про активізацію інформаційної агресії Росії проти України.
Раніше керівник апарату СБУ Олександр Ткачук розповів, як провокатори з Росії в соцмережах намагаються спровокувати масові зіткнення в Києві.
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Співробітники спецслужби повернули в державну і комунальну власність фінансово-матеріальні цінності майже 700 млн грн.
Протягом 2016 року СБУ в рамках масштабної операції не допустила розтрату 6,2 млрд грн держкоштів на соціальні виплати псевдопереселенцям з тимчасово окупованих територій.
В рамках кримінальних проваджень, відкритих за матеріалами підрозділів економічної безпеки СБУ, арештовано майна та коштів на рахунках на суму 5,5 млрд грн.
З початку 2017 сума арештованого майна вже становить майже 10 млрд грн.
Станом на першу декаду лютого поточного року співробітники СБУ також попередили державні збитки на більш ніж 170 млн грн, відновлено права державних і комунальних структур майже 160 млн грн.
В рамках досудового розслідування, відкритого за матеріалами СБУ, забезпечено повернення до бюджету 59,8 млн грн, які були присвоєні при будівництві дитячої лікарні Охматдит.
Для мінімізації російської економічної експансії, за пропозиціями СБУ, указом президента застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції до 125 юридичним та 77 фізичним особам з РФ.
Головним завданням підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ є попередження та запобігання зовнішнього впливу і втручання в роботу державних установ і підприємств критичної інфраструктури. Ключовим аспектом ефективності роботи є забезпечення безперебійного функціонування державного сектора економіки.
У той же час, відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, до функцій і повноваження економічних підрозділів СБУ не входить розслідування кримінальних проваджень та повернення коштів до державного бюджету.
Напередодні в СБУ заявили про активізацію інформаційної агресії Росії проти України.
Раніше керівник апарату СБУ Олександр Ткачук розповів, як провокатори з Росії в соцмережах намагаються спровокувати масові зіткнення в Києві.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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