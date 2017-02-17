Єфремова залишили під арештом до 15 березня
17.02.2017 14:52
Екс-глава Партії регіонів буде перебувати під арештом до 15 березня 2017 року, раніше його адвокати подали апеляцію на арешт
Олександр Єфремов
У п'ятницю, 17 лютого, апеляційний суд Києва переніс засідання у справі екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на 15 березня 2017 року. Про це LIGA.net повідомив його адвокат Євген Солодко.
"Так, він буде перебувати під арештом до 15 березня, були затребувані певні документи", - сказав Солодко.
Раніше адвокати Єфремова подали апеляцію на арешт свого підзахисного. Суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання. Причина - термін оскарження даного рішення закінчився кілька місяців тому.
За інформацією каналу 112 Україна, суд задовольнив клопотання адвокатів, які вимагали, щоб прокурори надали оригінали документів, підкреслюючи, що в них нібито немає доказів злочинів.
На думку прокурорів, проведення засідання є недоцільним, оскільки Єфремову чотири рази продовжували арешт.
9 лютого повідомлялося, що Єфремов на засіданнях в Старобільському райсуді Луганської області буде знаходитися поряд зі своїми адвокатами, таким чином звільнений з-під варти.
30 липня Єфремов був повторно затриманий в аеропорту Бориспіль. 1 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Після цього суд вже двічі продовжив арешт Єфремову.
Вперше Єфремов був затриманий ще в лютому 2015 року, його звинуватили у зловживанні владою або службовим становищем. Цю справа проти Єфремова ГПУ закрила березні 2016 року і повернула підозрюваному заставу.
"Так, він буде перебувати під арештом до 15 березня, були затребувані певні документи", - сказав Солодко.
Раніше адвокати Єфремова подали апеляцію на арешт свого підзахисного. Суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання. Причина - термін оскарження даного рішення закінчився кілька місяців тому.
За інформацією каналу 112 Україна, суд задовольнив клопотання адвокатів, які вимагали, щоб прокурори надали оригінали документів, підкреслюючи, що в них нібито немає доказів злочинів.
На думку прокурорів, проведення засідання є недоцільним, оскільки Єфремову чотири рази продовжували арешт.
9 лютого повідомлялося, що Єфремов на засіданнях в Старобільському райсуді Луганської області буде знаходитися поряд зі своїми адвокатами, таким чином звільнений з-під варти.
30 липня Єфремов був повторно затриманий в аеропорту Бориспіль. 1 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Після цього суд вже двічі продовжив арешт Єфремову.
Вперше Єфремов був затриманий ще в лютому 2015 року, його звинуватили у зловживанні владою або службовим становищем. Цю справа проти Єфремова ГПУ закрила березні 2016 року і повернула підозрюваному заставу.
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4 січня повідомлялося, що Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт. Йому, серед іншого, інкримінують замах на територіальну цілісність України.
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