Єфремова залишили під арештом до 15 березня

Екс-глава Партії регіонів буде перебувати під арештом до 15 березня 2017 року, раніше його адвокати подали апеляцію на арешт

Олександр Єфремов

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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