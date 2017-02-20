Гроші Януковича можуть роздати родинам полеглих за Україну

Як повідомив Анатолій Матіос, Кабміну пропонують виплатити сім'ям по 46 тис грн за рахунок коштів, сплачених екс-чиновниками часів Януковича

Кабінету міністрів пропонують розподілити 152 млн грн, сплачені в бюджет екс-заступникjv голови Державної податкової служби Андрієм Головачом і екс-заступником міністра економіки Олександром Сухомлином, між сім'ями загиблих під час Революції гідності і в зоні проведення АТО. Про це сьогодні повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос Він зазначив, що відповідне звернення до голови уряду Володимира Гройсмана на прохання Генпрокуратури прийняли народні депутати - члени бюджетного комітету Верховної Ради."Усі члени бюджетного комітету сьогодні одноголосно проголосували за звернення до прем'єр-міністра з тим, щоб 152 млн грн, які вже стягнуті з членів злочинної організації Януковича як так званий профіцит і непередбачені доходи бюджету, були розподілені між родинами членів Небесної сотні - 106 осіб - і родичами всіх убитих військовослужбовців, які загинули за період проведення АТО, а це 3150 осіб", - сказав Матіос.За його словами, в разі позитивного рішення Кабміну сім'ї загиблих майданівців і учасників АТО (бійців ЗСУ, добровольчих батальйонів, Нацгвардії) отримають по більш ніж 46 тисяч грн.Також військовий прокурор продемонстрував документи, що підтверджують сплату вищезазначених коштів та їх надходження до держбюджету. Як зазначив Матіос, гроші були зараховані до держскарбниці в кінці грудня 2016 року як "інші надходження".При цьому чиновник підкреслив, що Головач і Сухомлин як члени оточення Януковича повністю визнали свою провину і дали викривальні показання "як по горизонталі, так і по вертикалі" злочинної організації. Зважаючи на це, суд призначив їм реальні міри покарання, але з випробувальним терміном.За словами Матіоса, показання Головача і Сухомлина стосуються не тільки втікачів представників оточення Януковича, а й тих, хто зараз перебуває в Україні.

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15 лютого 2017 року генпрокурор

Юрій Луценко



заявив , що екс-заступник глави Державної податкової служби Андрій Головач пішов на угоду зі слідством і заплатив 130 млн грн. 9 серпня 2016 року

повідомлялося , що суд заарештував Головача. Його і ще чотирьох чиновників податкових органів часів міністра доходів і зборів

Олександра Клименка підозрювали в незаконному відшкодуванні ПДВ на суму 3,2 млрд грн підприємствам з ознаками фіктивності, які перебували під контролем злочинної групи Януковича, Клименка і екс-прем'єр-міністра

Миколи Азарова.



11 червня 2016 року

повідомлялося про затримання заступника міністра економічного розвитку в уряді Азарова Олександра Сухомлина. Екс-чиновника підозрювали в тому, що він в 2010-2014 роках, будучи на посту глави аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, перебуваючи у змові з Януковичем, Азаровим і олігархом

Сергієм Курченком , незаконно заволодів газом ПАТ Укргазвидобування і ПАТ Укрнафта на суму понад 2 млрд грн.



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