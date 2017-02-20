БПП, Народний фронт і партія Ляшка підписали Декларацію єдності

У декларації йдеться про те, що Росія не обмежується військовою інтервенцією, а й намагається розколоти Україну і дестабілізувати її політсистему

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Блок Петра Порошенка, Народний фронт і



У декларації йдеться про те, що Росія не обмежується військовою інтервенцією, а й намагається розколоти Україну і дестабілізувати її політичну систему.



"Ми, учасники круглого столу, підтверджуємо свою відданість принципам Революції гідності і зобов'язуємося дотримуватися їх в повсякденній політичній діяльності. Заради збереження державності України, ми готові об'єднатися навколо спільних цінностей і відкинути дрібні політичні розбіжності", - сказано в декларації.



На прохання Ляшка з підсумкової декларації прибрали пункт, в якому підписанти зобов'язуються продовжувати курс реформ, зафіксований в коаліційній угоді "Європейська Україна". Ляшко пояснив це тим, що фракція Радикальної партії вже не входить до складу коаліції, але принципи єдності розділяє.



Представники фракцій



Представник громадської організації "Вільні люди", яка стала ініціатором круглого столу, Сергій Кузан зазначив, що поправка Ляшка не послаблює декларацію. Він підкреслив, що виконання коаліційної угоди залишається актуальним і громадський сектор все одно буде вимагати від політиків продовження курсу реформ, прописаного в угоді. "Ми хочемо бачити владу, яка прийшла після Майдану, єдиною і здатною проводити реформи. Втілювати принципи, задекларовані під час Революції гідності", - сказав він.



Радикальна партія підписали Декларацію єдності. За результатами круглого столу "Єдність заради перемоги" декларацію підписали представник президента в парламенті, депутат БПП Артур Герасимов, лідер фракції Народний фронт і лідер Радикальної партії Олег Ляшко , передає кореспондент LIGA.net У декларації йдеться про те, що Росія не обмежується військовою інтервенцією, а й намагається розколоти Україну і дестабілізувати її політичну систему."Ми, учасники круглого столу, підтверджуємо свою відданість принципам Революції гідності і зобов'язуємося дотримуватися їх в повсякденній політичній діяльності. Заради збереження державності України, ми готові об'єднатися навколо спільних цінностей і відкинути дрібні політичні розбіжності", - сказано в декларації.На прохання Ляшка з підсумкової декларації прибрали пункт, в якому підписанти зобов'язуються продовжувати курс реформ, зафіксований в коаліційній угоді "Європейська Україна". Ляшко пояснив це тим, що фракція Радикальної партії вже не входить до складу коаліції, але принципи єдності розділяє.Представники фракцій Батьківщина Самопоміч на круглий стіл не прийшли. Модератор круглого столу, екс-міністр освіти Сергій Квіт зазначив, що вони в будь-який момент можуть приєднатися до декларації.Представник громадської організації "Вільні люди", яка стала ініціатором круглого столу, Сергій Кузан зазначив, що поправка Ляшка не послаблює декларацію. Він підкреслив, що виконання коаліційної угоди залишається актуальним і громадський сектор все одно буде вимагати від політиків продовження курсу реформ, прописаного в угоді. "Ми хочемо бачити владу, яка прийшла після Майдану, єдиною і здатною проводити реформи. Втілювати принципи, задекларовані під час Революції гідності", - сказав він. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+