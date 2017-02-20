Путін порушив мінські угоди - Євросоюз

У Єврокомісії заявили, що указ Володимира Путіна про визнання документів терористів "не відповідає духу мінських угод"

У Єврокомісії заявили, що указ президента Росії про визнання так званих "документів", виданих терористичними організаціями ЛНР/ДНР суперечить мінським домовленостями. Про це сказала представник Єврокомісії Майя Косьянчич, передає Укрінформ "Указ не відповідає духу Мінських домовленостей", - зазначила представник Єврокомісії.В ЄС також в черговий раз запевнили в продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації мінських домовленостей."Документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР не визнаються Європейським Союзом", - сказала представник Єврокомісії.Косьянчич також повідомила, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні в Мюнхені.

Читайте також: Білорусь не буде впускати в країну з "паспортами" ЛНР/ДНР

18 лютого

повідомлялося, що Країна - агресор Росія визнала дійсними

" документи ", які

засвідчують особу , видані терористами Донбасу .



Проте 3 лютого прес - секретар президента РФ

Дмитро Пєсков заявляв , що Росія не визнає паспорта ДНР і ЛНР .



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



<a href="http://liga.net/">Источник</a>



