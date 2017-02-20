Путін порушив мінські угоди - Євросоюз
20.02.2017 17:31
У Єврокомісії заявили, що указ Володимира Путіна про визнання документів терористів "не відповідає духу мінських угод"
У Єврокомісії заявили, що указ президента Росії про визнання так званих "документів", виданих терористичними організаціями ЛНР/ДНР суперечить мінським домовленостями. Про це сказала представник Єврокомісії Майя Косьянчич, передає Укрінформ.
"Указ не відповідає духу Мінських домовленостей", - зазначила представник Єврокомісії.
В ЄС також в черговий раз запевнили в продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації мінських домовленостей.
"Документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР не визнаються Європейським Союзом", - сказала представник Єврокомісії.
Косьянчич також повідомила, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні в Мюнхені.
Проте 3 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не визнає паспорта ДНР і ЛНР.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
"Указ не відповідає духу Мінських домовленостей", - зазначила представник Єврокомісії.
В ЄС також в черговий раз запевнили в продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації мінських домовленостей.
"Документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР не визнаються Європейським Союзом", - сказала представник Єврокомісії.
Косьянчич також повідомила, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні в Мюнхені.
Читайте також: Білорусь не буде впускати в країну з "паспортами" ЛНР/ДНР18 лютого повідомлялося, що Країна-агресор Росія визнала дійсними "документи", які засвідчують особу, видані терористами Донбасу.
Проте 3 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не визнає паспорта ДНР і ЛНР.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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